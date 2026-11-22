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Gelandang Villarreal Santi Comesana melontarkan kritik tajam terhadap pengaruh klub-klub terbesar Spanyol setelah timnya kalah secara dramatis dari Barcelona. Tim tamu kehilangan keunggulan dua gol akibat keterpurukan pada babak kedua, membuat Villarreal frustrasi dengan kepemimpinan wasit di Spotify Camp Nou.

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Tekanan tinggi di Camp Nou

Comesana tak menahan diri dalam penilaiannya seusai pertandingan. Ia menyiratkan bahwa kinerja wasit sangat terganggu oleh desakan terus-menerus dari tim tuan rumah. Sang gelandang menyoroti sejumlah insiden pada babak pertama ketika tekanan para pemain Barcelona tampak memengaruhi arah keputusan wasit.

"Pada babak pertama, ada 7 pemain Barcelona yang memprotes wasit. Itu memengaruhinya," kata Comesana dalam wawancara terbuka dengan DAZN. Situasi tersebut tampaknya menjadi awal dari babak kedua yang, menurut tim tamu, keputusan wasitnya sangat menguntungkan tuan rumah saat mereka berupaya bangkit dalam pertandingan.

Frustrasi kubu Villarreal berakar pada apa yang mereka anggap sebagai perubahan dalam ketegasan wasit selepas jeda. Comesana mencatat perubahan dalam cara pelanggaran diputuskan setelah kedua tim kembali ke lapangan. "Pada babak kedua, dia mulai memberi kami kartu. Dia memutuskan empat pelanggaran beruntun yang patut dipertanyakan. Lalu tendangan sudut itu, padahal seharusnya dia memberikan tendangan gawang," tambahnya, menyoroti serangkaian keputusan kecil yang merugikan Villarreal.

Dampak psikologis kebangkitan Barcelona

Titik balik pertandingan terjadi pada babak kedua ketika anak asuh Hansi Flick akhirnya menembus pertahanan Villarreal. Meski tim tamu sempat tampak nyaman dengan keunggulan 2-0, gol pertama tuan rumah membuat ketangguhan pertahanan mereka runtuh sepenuhnya.

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Comesana mengakui dampak mental dari gol pertama itu tak bisa diabaikan, terutama mengingat situasi yang mengawalinya. "Gol pertama Barcelona menghancurkan kami secara psikologis. Gulácsi tidak menyentuh bola, tetapi mereka memberikan tendangan sudut," jelas sang gelandang, mempertanyakan keputusan tendangan sudut yang mendahului kemenangan spektakuler 3-2 Barcelona.

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Tendangan sudut tersebut menjadi pemicu periode dominasi ketika tuan rumah mencetak tiga gol hanya dalam sepuluh menit. Rentetan serangan cepat itu memanfaatkan kondisi Villarreal yang mendadak merasa setiap keputusan dalam situasi 50-50 merugikan mereka. Bagi Comesana, perasaan itu terlalu akrab. Ia melihat kemiripan antara pengalaman ini dan kunjungan-kunjungannya sebelumnya ke stadion-stadion terbesar di Spanyol.

Kritik terhadap dua raksasa La Liga

Bagian paling keras dari kritik Comesana adalah pernyataannya bahwa Barcelona dan Real Madrid sama-sama secara sistematis menekan wasit demi mendapatkan keuntungan. "Hal yang sama terjadi pada kami di Bernabeu. Tekanan yang diberikan Barcelona dan Real Madrid kepada wasit sangat besar," ujarnya.

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Pada akhirnya, pertandingan berakhir menyakitkan bagi Villarreal. Kebangkitan dramatis pada babak kedua membuat Barcelona mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen. Meski tim tamu menunjukkan disiplin taktik pada babak pertama, gelombang serangan tanpa henti dari Lamine Yamal dan rekan-rekannya akhirnya menaklukkan Villarreal. Sementara Barcelona merayakan tiga poin penting dalam perburuan gelar, Villarreal hanya bisa menyesali apa yang mereka yakini sebagai kesalahan-kesalahan wasit yang sebenarnya dapat dihindari.