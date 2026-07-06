"Hal yang menggelikan".. Kepanikan di Argentina akibat keputusan wasit dalam pertandingan melawan Mesir

Keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menunjuk wasit Prancis François Litxer memimpin pertandingan babak 16 besar antara Argentina dan Mesir, yang dijadwalkan besok Selasa, memicu kontroversi luas di Argentina, di tengah kekhawatiran akan kurangnya netralitas akibat persaingan olahraga antara kedua negara sejak final Piala Dunia 2022 yang terkenal itu.

Saluran televisi Argentina “TYC” melaporkan bahwa “rekam jejaknya belakangan ini tidak terlalu mengesankan, dan yang menarik adalah meskipun ia belum pernah memimpin pertandingan tim nasional Argentina, ia pernah mengeluarkan Nicolas Tagliafico dari lapangan dalam pertandingan Liga Prancis pada 22 Maret, saat Olympique Lyon kalah di kandang sendiri dari Monaco (1-2).”

Gelombang Kemarahan

Reaksi kemarahan pun dengan cepat menyebar di media sosial setelah pengumuman penunjukan tersebut. Salah satu komentar berbunyi: “Keputusan yang tidak adil. Ini sungguh konyol!”, sementara yang lain menuntut penggantian wasit: “Tidak bisakah kita meminta seseorang yang lebih netral?”.

Banyak media dan suporter Argentina meragukan netralitas wasit asal Prancis tersebut, mengingat persaingan olahraga yang sengit antara Prancis dan Argentina, terutama setelah pertarungan sengit di antara keduanya dalam beberapa tahun terakhir.

Dia orang Prancis

Meskipun pers Argentina memuji kinerja Letxer sepanjang tahun, mereka tetap meneliti pertandingan-pertandingannya yang terakhir, dengan fokus pada pengusiran Tagliafico yang kontroversial.

Surat kabar "La Nación" berkomentar dengan heran: "Kejutan, dia orang Prancis, salah satu pesaing terbesar Argentina."

Sementara itu, surat kabar “Clarín” memperingatkan: “Bagi Argentina, penunjukan ini menjamin pengalaman meskipun usia wasit tersebut masih muda. Hal ini juga akan menjadi ujian penting baginya, karena menuntut ketenangan dalam menghadapi kontak fisik dan ketangguhan mental yang besar untuk menghadapi tekanan.”

“Kasus Prestiani” Kembali Menjadi Sorotan

Surat kabar Argentina tersebut kembali meninjau pertandingan babak penyisihan Liga Champions antara Real Madrid dan Benfica, dengan menyebutkan bahwa “ia adalah wasit dalam pertandingan yang memicu ‘kasus Prestiani’,” merujuk pada kontroversi yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusannya saat itu.

Situs “Olé” bahkan melangkah lebih jauh, menegaskan bahwa penampilannya sebagai wasit dalam pertandingan tersebut “menciptakan preseden dan menghasilkan aturan yang kini berlaku dalam sepak bola.”

Tidak ada keberatan resmi

Meskipun kontroversi meluas, Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) tidak mengajukan keberatan resmi terhadap penunjukan Leitexer, namun keputusan ini menimbulkan pertanyaan di tengah kontroversi yang berulang kali dipicu oleh keputusan wasit sejak dimulainya turnamen.

Argentina, juara dunia, bersiap menghadapi Mesir besok Selasa dalam pertandingan penentu babak 16 besar, setelah kemenangan dramatisnya atas Cape Verde di babak sebelumnya, di tengah tekanan tambahan terkait netralitas wasit.