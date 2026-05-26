Hal yang menarik: Pemain Ajax yang belum melakukan debutnya pun boleh bermimpi besar untuk tampil di Piala Dunia

Paul Reverson (20), yang berasal dari Amsterdam, masih bisa memimpikan untuk berlaga di Piala Dunia bersama Ghana. Kiper berbakat Ajax ini akan mengikuti pemusatan latihan darurat tim Black Stars minggu depan.

Reverson yang berusia 20 tahun masih menanti debutnya di tim utama Ajax, namun tetap berharap bisa berpartisipasi di panggung terbesar dalam sepak bola.

Kiper Jong Ajax ini merupakan bagian dari skuad 28 pemain Ghana. Pelatih nasional Carlos Queiroz akan mengambil beberapa keputusan akhir menjelang Piala Dunia.

Mantan pemain Ajax dan bintang tim, Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur), tidak ikut serta dan akan absen di Piala Dunia karena cedera. Ghana akan mencoret dua pemain lagi menjelang Piala Dunia.

Ada kemungkinan besar Reverson termasuk di antaranya. Untuk pemusatan latihan, Queiroz memanggil lima kiper: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang, dan Solomon Agbasi adalah kandidat lain di bawah mistar gawang.

Kini, tanpa Kudus, Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City), dan Iñaki Williams (Athletic Club) menjadi daya tarik utama Ghana.

Ghana akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Wales pada 2 Juni menjelang Piala Dunia. Negara Afrika ini akan bermain di grup bersama Inggris, Kroasia, dan Panama pada musim panas mendatang.