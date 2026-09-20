Zinedine Zidane, direktur teknik baru timnas Prancis, mendapatkan pengamanan khusus yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada siapa pun yang menjabat sebagai direktur teknik "Les Bleus", mengingat popularitas besar yang dimiliki sang legenda sepakbola Prancis ini di dalam maupun di luar negaranya, meski ia telah lama menjauh dari dunia kepelatihan.

Beberapa menit setelah mengumumkan daftar pemain pertamanya bersama timnas Prancis, Zidane tampil di depan markas Federasi Sepakbola Prancis di ibu kota Paris, di mana sekitar 100 suporter berkumpul untuk menyambutnya, di tengah sorak-sorai, nyanyian, dan dorong-mendorong di antara para pendukung yang berusaha mendekatinya dan berfoto bersamanya.

Para suporter Prancis menyerukan yel-yel dukungan untuk Zidane, di antaranya "Zizou, aku mencintaimu", dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya sambutan hangat yang diterima pelatih baru itu sejak penampilan perdananya di jabatan barunya, setelah namanya senantiasa memiliki tempat istimewa di hati para suporter Prancis.

Perhatian terhadap Zidane tidak berhenti pada sambutan para suporter, sebab surat kabar "L'Equipe" mengungkap adanya diskusi di dalam Federasi Sepakbola Prancis selama beberapa pekan terakhir mengenai pengamanan khusus untuk pelatih baru itu, mengingat statusnya sebagai salah satu tokoh olahraga paling menonjol di Prancis.

Menurut surat kabar tersebut, Zidane akan mendapatkan perlindungan keamanan yang lebih besar dibandingkan yang tersedia bagi pendahulunya, Didier Deschamps, di mana seorang pengawal pribadi akan mendampinginya, di samping satu personel keamanan khusus untuknya dalam tim yang disiapkan oleh Federasi Sepakbola Prancis.

Langkah-langkah ini menyerupai pengaturan keamanan yang sebelumnya diterapkan oleh Federasi Sepakbola Prancis untuk melindungi Kylian Mbappe selama Piala Dunia terakhir, mengingat kehadiran suporter yang besar yang diperkirakan akan mengelilingi Zidane selama penampilannya dalam tugas barunya bersama timnas.

Meski pengamanan diperketat, para pejabat Federasi Sepakbola Prancis tidak mengaitkannya dengan adanya kekhawatiran tertentu, seraya menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan sebesar mungkin bagi Zidane, terutama dengan meningkatnya perhatian publik dan media terhadap kembalinya ia ke panggung utama melalui pintu timnas Prancis.

Hal ini bertepatan dengan awal era Zidane bersama timnas Prancis, dalam sebuah tugas yang mendapatkan perhatian luar biasa, setelah peraih Ballon d'Or tahun 1998 itu berubah dari salah satu bintang timnas paling menonjol sepanjang sejarahnya menjadi sosok yang bertanggung jawab memimpinnya secara teknis.