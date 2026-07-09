Hal terburuk di Piala Dunia 2026... Rekor negatif bagi Maroko saat menghadapi Prancis

Tim nasional Maroko menutup babak pertama melawan Prancis dengan catatan serangan yang sangat minim, Kamis malam ini, dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Jaringan statistik "Skuaka" melaporkan bahwa Maroko menjadi tim dengan jumlah tembakan paling sedikit pada babak pertama di semua pertandingan Piala Dunia 2026, setelah hanya melepaskan satu tembakan yang melebar dari gawang.

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Sebaliknya, timnas Prancis mendominasi serangan dengan melepaskan 13 tembakan pada babak pertama, termasuk 3 di antaranya mengenai tiang gawang dan mistar.

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, sempat mendapatkan tendangan penalti pada babak pertama, setelah dilanggar oleh bek timnas Maroko, Nasser Mazraoui, namun kiper Yassine Bono berhasil menepis tendangan bintang Real Madrid itu dengan mudah.

Perlu diingat bahwa Maroko lolos ke perempat final setelah menghancurkan Kanada (3-0) di babak 16 besar, sementara Prancis mengalahkan Paraguay dengan susah payah (1-0).



