Pemain timnas Jerman itu masing-masing sempat roboh di lapangan dalam dua laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim, lalu harus ditarik keluar. Pada akhirnya, ia mengungkap ke publik bahwa dirinya menderita "absen", sebuah disfungsi neurologis. Sejak saat itu, ia tidak lagi dimainkan untuk Bayern Munich. Bayern kemudian mengumumkan bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui penyakit tersebut sejak cukup lama. Insiden robohnya itu disebut berkaitan dengan perubahan pengobatan.





"Hal terbesar yang saya alami di Bayern Munich adalah nama Jamal Musiala," kata Matthäus mengenai topik itu di Sky90. Ia menjelaskan: "Klub sudah mengetahuinya sejak enam, tujuh, delapan bulan lalu. Tapi bukan hanya presiden dan dokter yang tahu. Seluruh tim tahu. Dan tidak ada yang bocor. Di situ terlihat kebersamaannya. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan."

Matthäus memuji cara klub asal Munchen itu menangani isu sensitif tersebut. Musiala saat ini sudah kembali berlatih bersama Bayern, tetapi apakah ia akan kembali masuk skuad asuhan Vincent Kompany untuk laga piala melawan VfL Osnabrück pada Rabu, masih belum jelas: "Rasa hormat yang sangat besar karena bisa menangani isu seperti ini dengan sangat kompak dan tepat. Saya hanya bisa mengatakan: angkat topi untuk Bayern," puji Matthäus.

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Musiala melewatkan sebagian besar musim lalu karena patah tulang betis. Pada Januari, ia merayakan comeback-nya dan membutuhkan sedikit waktu untuk kembali menemukan ritmenya. Untuk Piala Dunia musim panas ini, ia tetap masuk nominasi pelatih timnas Julian Nagelsmann, tetapi di turnamen itu ia, seperti banyak pemain Jerman lainnya, juga tidak meninggalkan kesan yang mendalam.