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Oliver Maywurm
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Hal seperti itu sudah hampir 70 tahun tidak pernah terjadi pada Inggris! Lamine Yamal mengejutkan Wembley dan Thomas Tuchel

UEFA Nations League A
England vs Spain
England
Spain
L. Yamal

Lamine Yamal mencetak gol bersejarah dalam pertandingan Nations League Spanyol di Inggris pada Sabtu malam.

Bintang lini serang FC Barcelona itu membawa sang juara dunia unggul di Wembley pada menit ke-2. Menurut penyedia data Opta, itu merupakan gol tercepat yang bersarang ke gawang Inggris di stadion nasional bergengsi tersebut dalam hampir 70 tahun.

Secara keseluruhan, sepanjang sejarah laga internasional mereka, Inggris hanya dua kali kebobolan lebih cepat di Wembley: pada 1953, Hungaria sudah mencetak gol pada menit pertama, dan hal yang sama kemudian juga dilakukan Skotlandia pada 1957 - atau 69 tahun lalu.

Yamal memanfaatkan kelengahan parah bek tengah Inggris Marc Guehi (Manchester City) untuk gol cepatnya. Sebagai pemain terakhir, ia kehilangan bola dengan cukup ceroboh saat menghadapi bintang Barca itu, yang kemudian membuat Yamal bergerak tegas masuk ke kotak penalti dan, meski mendapat tekanan dari Guehi, dengan dingin menaklukkan kiper Inggris James Trafford untuk membawa Spanyol unggul.

Bagaimana start Lamine Yamal bersama FC Barcelona di musim baru?

Bagi Yamal, ini menjadi kelanjutan dari start musimnya yang luar biasa di level klub. Dalam delapan penampilan kompetitif sejauh ini untuk Barcelona, pemain 19 tahun itu sudah menorehkan delapan gol dan enam assist pada 2026/27. Sementara bagi Spanyol, itu menjadi gol kedelapannya dalam penampilan internasional ke-34.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

Target besar La Furia Roja: menyamai generasi emas sebelumnya yang dipimpin Xavi, Andres Iniesta dkk., yang menjuarai tiga turnamen besar secara beruntun antara 2008 dan 2012 (Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012). Yamal dkk. bisa melakukan pencapaian yang sama setelah gelar Euro 2024 dan gelar Piala Dunia 2026 pada Euro berikutnya, yang akan digelar pada 2028 di Britania Raya dan Irlandia.

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