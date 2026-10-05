"Jürgen Klopp juga mengatakan satu kalimat menarik tentang Kimmich: 'Saya juga ingin melihat tim tanpa sang pemimpin terlebih dahulu.' Secara pribadi, saya menilai pernyataan ini dari sudut pandang Joshua Kimmich tidak terlalu positif," kata mantan bos Bayern, Kahn, kepada RTL/Sky Sport mengenai perdebatan soal kapten tim DFB yang kembali mencuat di sekitar laga-laga Nations League terbaru.

Apa yang ingin diungkapkan Klopp dengan kalimat tersebut? "Dia ingin melihat apakah sosok tertentu mungkin menghambat sebuah tim. Dan itu memang ada," jelas Kahn dan menilai soal Klopp: "Hal seperti itu seharusnya tidak diucapkan di depan publik, karena dengan begitu Anda mendiskreditkan pemain tersebut dengan cara tertentu."

Kimmich hanya dinominasikan oleh pelatih baru DFB untuk bagian pertama dari skuad XXL berisi 44 pemain. Setelah laga kedua, kekalahan mengecewakan 0-1 melawan Yunani, Kimmich seperti banyak pemain lainnya telah pergi dan harus menyaksikan dua pertandingan berikutnya melawan Serbia (2-0) dan di Yunani (0-0) dari sofa.

Apakah Joshua Kimmich ingin tetap bersama tim DFB?

Kimmich tidak menutupi fakta bahwa ia sangat ingin tetap bersama tim DFB. Dan di mata publik luas, keputusan Klopp untuk secara sukarela sebagian mengesampingkan sang kapten pada langkah-langkah awal pembangunan ulang ini terkadang dipandang cukup mengejutkan.

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Karena lini tengah Jerman saat menang atas Serbia dan pada penampilan yang sangat meyakinkan di babak pertama saat imbang di Yunani tanpa Kimmich tampil jauh lebih enak dilihat dibanding sebelumnya saat bermain imbang 1-1 di Belanda dan pada leg pertama melawan Yunani (0-1) dengan dirinya, hal itu memunculkan perdebatan apakah bintang Bayern itu masih harus dianggap tak tersentuh di tim nasional.

Ketika ditanya soal itu dalam konferensi pers sebelum leg kedua di Yunani, Klopp bereaksi kesal: "Saya menyerah. Resmi. Sekarang juga. Lakukan sesuka kalian," katanya. Lini tengah yang diisi rekan Kimmich di FCB, Tom Bischof dan Aleksandar Pavlovic, serta Florian Wirtz dari Liverpool memang "top" saat melawan Serbia. "Tapi sekarang bayangkan, kita di Jerman hanya punya tepat tiga gelandang. Betapa buruknya itu? Tepat tiga! Tentu kami butuh lebih banyak," ujar Klopp mengingatkan. Selain itu, ia menegaskan: "Saya senang Joshua Kimmich adalah pemain tim nasional Jerman - dan yang lainnya juga."

Jeda internasional berikutnya menanti Kimmich dan kolega pada November. Dalam dua laga terakhir fase grup Nations League, Jerman kemudian akan bertanding di Serbia (13 November) dan di kandang sendiri di Berlin melawan Belanda (16 November).



