Bintang lini serang FC Barcelona itu membawa sang juara dunia di Wembley sudah unggul pada menit ke-2. Menurut penyedia data Opta, itu adalah gol tercepat yang bersarang ke gawang Inggris di stadion nasional bergengsi tersebut dalam hampir 70 tahun terakhir.

Secara keseluruhan, sepanjang sejarah pertandingan internasional mereka, Inggris hanya dua kali kebobolan lebih cepat di Wembley: pada 1953, Hungaria sudah mencetak gol pada menit pertama, hal yang sama kemudian juga dilakukan Skotlandia pada 1957 - yakni 69 tahun lalu.

Yamal memanfaatkan kelengahan fatal bek tengah Inggris Marc Guehi (Manchester City) pada gol cepatnya itu. Sebagai orang terakhir, ia kehilangan bola dengan sangat ceroboh dari bintang Barca tersebut, yang kemudian membuat Yamal bergerak tegas masuk ke kotak penalti dan, meski mendapat tekanan dari Guehi, dengan dingin menaklukkan kiper Inggris James Trafford untuk membawa Spanyol unggul.

Setelah itu, Inggris bangkit dan sempat membiarkan beberapa peluang bagus lain untuk tim tamu, dengan peluang terbaik disia-siakan Ferran Torres pada menit ke-27. Bahkan belum sampai seperempat jam kemudian, Three Lions tiba-tiba berbalik unggul: Anthony Gordon lebih dulu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-36, sebelum bintang Bayern Harry Kane membuat Inggris menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 pada menit ke-40.

Apa yang terjadi pada penalti Harry Kane?

Penalti kontroversial setelah intervensi VAR yang menguntungkan Inggris kemudian memberi Kane peluang mencetak gol ketiga tuan rumah beberapa menit selepas turun minum. Namun, eksekutor yang biasanya begitu andal itu mengarahkan percobaannya ke mistar gawang setelah terpeleset saat melakukan gerakan menendang.

Alhasil, Inggris tetap hanya memegang keunggulan tipis, yang kemudian sirna setelah satu jam pertandingan ketika Alex Baena, yang baru masuk beberapa saat sebelumnya, menyamakan skor menjadi 2-2 usai menerima umpan Dani Olmo. Dan sekitar seperempat jam kemudian, Spanyol kembali membalikkan keadaan, ketika Mikel Oyarzabal yang juga masuk sebagai pemain pengganti dengan sentuhan cungkil yang halus melewati kiper Trafford untuk memastikan skor akhir 3-2.

Bagaimana awal musim baru Lamine Yamal bersama FC Barcelona?

Bagi Yamal, start kilatnya itu menjadi kelanjutan dari awal musim luar biasanya di level klub. Dalam delapan penampilan kompetitif sejauh ini untuk Barcelona, pemain 19 tahun itu sudah menorehkan delapan gol dan enam assist pada 2026/27. Sementara untuk Spanyol, itu merupakan gol kedelapannya dalam 34 pertandingan internasional.

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Target besar La Furia Roja: menyamai generasi emas sebelumnya yang diperkuat Xavi, Andres Iniesta dkk., yang memenangi tiga turnamen besar secara beruntun antara 2008 dan 2012 (Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012). Yamal dkk. bisa melakukan pencapaian yang sama setelah gelar Euro 2024 dan gelar Piala Dunia 2026 pada Euro berikutnya, yang akan digelar di Britania Raya dan Irlandia pada 2028.