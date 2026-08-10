Bek kiri berusia 33 tahun itu datang dari Aston Villa melalui klausul rilis senilai tujuh hingga delapan juta euro dan mendapat kontrak selama tiga tahun.

Bagi Digne, ini sudah menjadi kepindahan keduanya ke PSG. Setelah menembus tim utama di OSC Lille, ia pindah ke ibu kota Prancis pada 2013 dengan nilai 15 juta euro. Dua tahun dan 44 penampilan kompetitif kemudian, ia melanjutkan karier dengan status pinjaman ke AS Roma, sebelum pada 2016 pindah secara permanen ke Barcelona dengan nilai 16,5 juta euro. Setelah sempat bermain untuk Everton dan Aston Villa, kini ia kembali.

Di usia 33 tahun, Digne menjadi rekrutan anyar PSG tertua sejak 2021, ketika dalam rangka ofensif transfer besar-besaran klub itu mendatangkan Lionel Messi yang saat itu berusia 34 tahun dan Sergio Ramos yang berusia 35 tahun. Di PSG, Digne ke depannya diproyeksikan sebagai pelapis bagi Nuno Mendes yang tak tergantikan di posisi bek kiri.

Digne adalah rekrutan keempat PSG pada musim panas ini

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk kembali ke Paris Saint-Germain, setelah saya memiliki pengalaman luar biasa di sini lebih dari sepuluh tahun lalu. Saya sangat terkesan dengan bagaimana klub ini terus berkembang selama bertahun-tahun," kata Digne. "Kondisi kerja di kampus ini luar biasa dan mencerminkan ambisi klub. Saya tak sabar untuk memulai babak baru ini dan menempatkan seluruh pengalaman saya untuk tim. Saya sekali lagi akan memberikan yang terbaik untuk membela warna Paris Saint-Germain."

Pada musim lalu, Digne sebagian besar menjadi bagian dari susunan pemain inti Villa. Di Premier League, ia finis di peringkat keempat bersama klub asal Birmingham itu, selain juga meraih gelar juara Liga Europa. Pada musim panas ini, ia ikut serta bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia dan menjadi pilihan utama di bek kiri pada fase gugur.

Digne adalah rekrutan keempat PSG pada musim panas ini. Sebelumnya, mereka sudah mendatangkan winger kanan berusia 24 tahun Maghnes Akliouche dari AS Monaco dengan nilai 50 juta euro, winger kanan berusia 21 tahun Khalil Ayari dari Stade Tunisien dengan nilai 1,5 juta euro, serta kiper berusia 18 tahun Alessandro Longoni dengan status bebas transfer dari AC Milan.