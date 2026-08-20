Leon Goretzka tampaknya memiliki banyak pilihan. Atletico Madrid, Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan - bahkan juara Inggris Arsenal disebut menunjukkan minat kepada gelandang tengah itu dalam beberapa bulan terakhir.

Dan mengapa tidak? Meski pada musim terakhirnya dari total delapan musim bersama Bayern Munich, Goretzka dalam laga-laga terbesar kebanyakan hanya menjadi penonton atau masuk dari bangku cadangan menjelang akhir pertandingan, ia tetap menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Vincent Kompany. Terutama di Bundesliga yang sudah ditentukan lebih awal, pemain 31 tahun itu rutin masuk starting XI. Di semua kompetisi, ia pada akhirnya masih mencatatkan 48 penampilan yang tetap terbilang impresif, meski kepergiannya sudah diumumkan ke publik sejak Januari.

Mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann bahkan secara tidak langsung memberi Goretzka jaminan tempat inti untuk Piala Dunia dalam wawancara kontroversialnya dengan kicker pada awal Maret. Meski mantan pelatih Bayern itu tidak menindaklanjuti ucapannya dengan tindakan dalam kasus ini dan beberapa kasus lain, dan Felix Nmecha serta Aleksandar Pavlovic pada akhirnya lebih dipilih, hal itu tetap menegaskan nilai Goretzka saat itu.

Namun, hampir tiga bulan setelah tersingkirnya tim nasional Jerman secara memalukan, termasuk tiga kali masuk sebagai pemain pengganti selama turnamen, situasi untuk Goretzka tampaknya telah berubah secara mendasar. Nyaris tak bisa lagi berbicara soal "situasi istimewa" yang ia sendiri sebut pada Mei lalu dalam pencarian klubnya. Begitu pula dengan negosiasi konkret dengan pemberi kerja baru. Sebaliknya, ia justru mengalami sebuah hal pahit yang belum pernah terjadi sebelumnya: Goretzka untuk pertama kalinya dalam kariernya benar-benar tidak memiliki klub.

Hal baru dalam kariernya: Mengapa Leon Goretzka masih belum punya klub?

Pernyataan terbaru dari insider transfer Gianluca Di Marzio semakin mengarah pada asumsi bahwa situasi untuk Goretzka perlahan mulai genting. Bursa transfer di liga-liga top Eropa ditutup pada 1 September, dan pada saat itu liga-liga top sudah lama dimulai - sementara klub-klub top di kompetisi Eropa harus menetapkan skuad mereka tak lama setelah bursa transfer ditutup.

"Saat ini tidak ada minat terhadap Leon Goretzka," kata jurnalis ternama asal Italia itu kepada portal Wettfreunde. Tanda tangan di Serie A, yang lama dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi pemain yang sudah 73 kali membela timnas itu, juga tidak tampak akan terjadi, sementara Luka Modric yang kini berusia 40 tahun bahkan kembali memperpanjang kontraknya di Milan. Di sisi lain, ini "benar-benar aneh bahwa dia tanpa kontrak, karena dia adalah pemain yang luar biasa".

Titik persoalannya: menurut kabar yang beredar, Goretzka memasang tuntutan terlalu tinggi dalam urusan gaji. Di media sempat muncul angka gaji bersih tahunan tujuh juta euro dan bonus tanda tangan besar sebesar 10 juta euro. Itu pada gilirannya berarti bahwa ia nyaris tidak siap melakukan pengurangan. Di Munich, Goretzka kabarnya menerima gaji bruto 13 juta euro. Terlalu besar, demikian sindiran para pengkritik terhadap perpanjangan kontrak Goretzka, Joshua Kimmich, atau Serge Gnabry yang saat itu disepakati setelah sextuple, dan yang merusak struktur gaji Bayern dalam jangka panjang.

Di luar Italia pun, klub-klub top tampaknya menganggap gaji sebesar itu untuk Goretzka, terlepas dari segala kualitasnya yang tak terbantahkan, sebagai sesuatu yang sepenuhnya utopis. Sejauh ini, tampaknya belum ada klub yang mau memenuhi keinginannya.

Meski begitu, contoh Chelsea menunjukkan bahwa pemain berusia di atas 30 tahun masih punya pasar di Inggris. Dalam rangka kegilaannya berbelanja, pelatih Xabi Alonso secara mengejutkan merekrut dua "orang tua", yakni penyerang Danny Welbeck (35) dan Jordan Henderson (36), yang seperti Goretzka bermain di lini tengah. Namun, seiring waktu berjalan, opsinya makin sedikit. Terlihat seolah-olah Goretzka hampir harus berharap pada cedera serius agar bisa bergabung dengan klub yang punya ambisi juara dan tampil di kompetisi Eropa.

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Pilihan makin sedikit: Apakah Leon Goretzka kini pindah ke Turki?

Jalan keluar bisa jadi datang dari Turki, yang juga disebut Di Marzio. "Karena di sana banyak uang dibayarkan untuk pemain bebas transfer. Jadi saya tidak akan terkejut jika Goretzka pindah ke liga Turki," katanya.

Pada musim panas ini, tren mengambil langkah ke Süper Lig bahkan saat masih berada di usia emas atau jauh sebelum mencapai puncak karier kembali menguat. Contoh paling menonjol termasuk Dusan Vlahovic (26, Besiktas Istanbul), Mason Greenwood (24), Nathan Ake (31, keduanya Fenerbahce Istanbul), atau Mohamed Salah (34, Trabzonspor). Daya beli di Bosporus tampaknya lebih besar dari sebelumnya - dan pemimpin industri Galatasaray Istanbul yang diperkuat rekan setim lama Goretzka, Leroy Sane, bahkan masih benar-benar diam.

Sebaliknya, kepindahan ke Amerika Serikat atau ke Arab Saudi lebih dari tidak mungkin. Destinasi terakhir itu sudah ia coret sejak 2023. "Kalau ada beberapa pemain yang tertarik ke sana pada senja karier mereka, itu hak mereka," katanya saat itu kepada Sport1 dan menegaskan: "Namun untuk saya pribadi, itu benar-benar bisa saya kesampingkan. Saya jelas akan lebih memilih Bochum atau Schalke."

Namun, kembali ke wilayah Ruhr yang begitu dicintainya tampaknya juga belum menjadi topik saat ini. Di VfL sendiri, harapan untuk reuni sudah mulai muncul, jika Goretzka beberapa tahun lagi benar-benar tiba di senja akhir kariernya. "Leon membuat banyak orang bangga di Bochum. Sekarang dia akan bermain sekali lagi di level tertinggi, sebelum kemudian semoga kembali. Itu adalah harapan besar kami - dan semoga juga harapannya," kata direktur olahraga Ilja Kaenzig pada Juni di Sport Bild.

Namun saat ini, masih ada tanda tanya besar mengenai tempat di mana Goretzka akan menunjukkan kelasnya yang tidak diragukan lagi masih ada, pada "level" tersebut hingga saat itu. Dalam skenario terburuk, hal baru dalam hidup pribadinya ini bahkan bisa menjadi keadaan permanen.

Leon Goretzka: Data performa di Bayern Munich dan tim DFB