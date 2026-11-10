Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tuntutan transfer yang disampaikan Julian Alvarez secara terbuka memicu frustrasi besar di ruang ganti Atletico Madrid, menurut rekan setimnya, Alex Baena. Penyerang Argentina itu mendesak agar bisa pindah ke Barcelona pada musim panas, sehingga menimbulkan ketegangan internal dan mendapat sambutan tidak bersahabat dari para pendukung di Metropolitano.

Iklan

Keinginan Alvarez untuk pindah membuat rekan-rekannya di Atletico marah

Permintaan terbuka Alvarez untuk meninggalkan Atletico menimbulkan keresahan besar di kalangan rekan setimnya. Pemain timnas Argentina itu menyatakan keinginan kuat untuk pindah dari klub pada Juni dan mengatakan secara terbuka bahwa kepindahan tersebut akan menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak.

Barcelona menjadi klub yang paling berminat merekrut penyerang yang sangat diincar itu. Joan Laporta mengonfirmasi ketertarikan klub asal Catalunya tersebut pada Agustus, tetapi Atletico dengan tegas menolak melepasnya di tengah saga transfer yang berlangsung sepanjang musim panas. Kegagalan transfer itu menempatkan Alvarez dalam situasi sulit di ibu kota Spanyol. Ia mendapat sorotan tajam dari para suporter dan membuat rekan-rekannya di ruang ganti frustrasi.

Baena ungkap rasa frustrasi di ruang ganti

Gelandang Spanyol Baena kini mengungkap bagaimana skuad bereaksi terhadap saga transfer tersebut. Berbicara kepada Cadena SER pada Senin malam, ia mengakui bahwa sikap Alvarez yang menyampaikan keinginannya secara terbuka menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di balik layar.

"Rasanya agak aneh ketika seorang rekan setim mengatakan secara terbuka bahwa ia ingin pergi," jelas Baena dalam wawancara radio tersebut. "Kami tidak bisa menerimanya dengan baik. Saya bisa memahami jika seorang pemain ragu ketika klub seperti Barcelona atau Real Madrid ingin merekrutnya. Namun, pada akhirnya, cara ia menyampaikannya itulah yang benar-benar membuat kami di Atletico kesal."

Iklan Iklan

Memperbaiki hubungan di Metropolitano

Alvarez akhirnya meminta maaf kepada para suporter Atletico pada Oktober setelah komentarnya yang kontroversial pada musim panas. Meski siulan keras dari penonton di Metropolitano pada awal musim sudah sedikit mereda, ketidaksenangan mereka masih jelas terdengar selama pertandingan. Terlepas dari kemarahan awal itu, Baena menegaskan bahwa skuad sepenuhnya siap melangkah maju bersama.

Topik Terkait

"Kami akan mendukungnya apa pun keputusan yang ia ambil," tambah sang gelandang. "Yang terpenting, ia bersama kami sekarang dan kami perlu mencurahkan seluruh kasih sayang kepadanya."

Simeone dukung penyerang andalannya

Diego Simeone juga ingin melupakan gangguan tersebut dan sepenuhnya fokus pada musim ini. Dalam konferensi pers pada Minggu, sang pelatih menyatakan bahwa klub dengan sabar menunggu penyerang itu kembali ke performa terbaiknya.

Iklan

"Ia pemain hebat dan kami menyayanginya," kata Simeone kepada wartawan. Pelatih asal Argentina itu akan sangat mengandalkan penyerangnya.