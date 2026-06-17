Hal itu tak pernah lepas dari pikirannya... Bintang Prancis menanti kesempatan untuk membalas dendam kepada Argentina

William Saliba tidak menyembunyikan ambisi tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026, dan ia juga tidak ragu untuk membicarakan pertandingan yang paling ingin ia jalani dibandingkan pertandingan lainnya selama turnamen tersebut.

Saliba menjadi starter dalam skuad Les Bleus yang mengalahkan Senegal 3-1 pada Selasa malam, dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bek Arsenal itu menegaskan bahwa timnas Prancis menyadari besarnya ekspektasi yang dibebankan kepada mereka, setelah mencapai final pada dua edisi terakhir Piala Dunia, sambil menyoroti bahwa tekanan telah menjadi bagian alami dari realitas “Les Bleus”.

Saliba mengatakan: “Prancis selalu termasuk di antara kandidat juara. Semua orang tahu itu, dan kami menyadari besarnya tekanan tersebut, tetapi kami menghadapinya dan menerimanya.” Ia menjelaskan bahwa impian meraih gelar Piala Dunia selalu ada di benaknya, bahkan saat ia sibuk dengan kompetisi klub, sambil menambahkan: “Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa saya tidak memikirkan Piala Dunia. Tentu saja saya memikirkannya, dan setiap pemain mulai memikirkan turnamen tersebut seiring mendekatnya waktunya.”

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Ketika ditanya tentang pesaing utama untuk gelar juara, Saliba menyebut timnas Argentina, Brasil, Spanyol, dan Inggris sebagai kandidat, namun ia mengungkapkan keinginan khusus untuk menghadapi satu tim tertentu.

Bintang The Gunners itu mengatakan dalam wawancara dengan majalah GQ: “Semua tim ini kuat dan berbahaya, tetapi jika saya harus memilih satu lawan, saya akan memilih Argentina.”

Pemain internasional Prancis itu mengungkapkan bahwa kekalahan di final Piala Dunia 2022 masih membekas di benaknya, sambil menjelaskan: "Ketika sebuah tim mengalahkanmu dalam pertandingan sebesar ini, kamu ingin berhadapan dengannya lagi. Kamu menginginkan kesempatan baru, dan perasaan itu tetap melekat padamu."

Meskipun ada tekanan yang menyertai mengenakan seragam timnas Prancis, Saliba menegaskan bahwa hal itu lebih merupakan sumber kebanggaan bagi para pemain daripada beban. Ia berkata: “Ini tentu saja tanggung jawab yang besar, tapi juga merupakan suatu kehormatan. Banyak legenda sepak bola Prancis yang pernah mengenakan seragam ini sebelum kami.”

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