Saat jeda babak pertama pertandingan Liga Champions antara Bayern Munich dan Arsenal (2:2), Klopp melontarkan kritik di DAZN terhadap sistem taktik pelatih Bayern, Vincent Kompany.

Kahn kini menanggapi: "Saya sempat harus berpikir dulu, apakah dia pelatih tim nasional atau masih pengamat sepakbola. Pernyataannya itu khas seorang pengamat sepakbola. Saya kira Jürgen Klopp juga harus menyadari bahwa pernyataan itu tentu bisa dianggap sebagai kritik terhadap pelatih klub."

Dalam wawancara saat jeda pertandingan tersebut, ketika skor 1:1, Klopp menjelaskan apa yang ia amati dari pertandingan itu. Ketika ditanya apakah ia menyaksikan laga dengan perhatian khusus pada para pemain timnas Jerman, ia menjawab bahwa sejak bertahun-tahun lalu ia sudah berhenti menonton pertandingan sepakbola secara "biasa".

Klopp kemudian berbicara tentang cara Bayern bertahan: "Sampai hari ini saya belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Bayern saat tidak menguasai bola, dan saya ingin terus belajar. Kadang hibrida, kadang menjaga pemain, lalu tidak menjaga pemain, kemudian menjaga ruang. Bisa dibilang saya masih belajar."

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Apa Kata Jürgen Klopp Tentang Peran Harry Kane Di Bayern?

Klopp, pelatih timnas Jerman, terutama memperhatikan pergerakan Kane. "Anda tadi mengatakan: 'Harry Kane ada di mana-mana hari ini.' Menurut saya, itu sama sekali tidak masalah saat menguasai bola. Tetapi, kalau saya melihat Harry Kane berada di lini pertahanan terakhir, bukan ketika tim bertahan dengan blok rendah, melainkan saat melakukan pressing di lini tengah, maka..." Klopp sempat menghentikan ucapannya, tetapi kemudian melanjutkan: "Namun, saya bukan paus sepakbola. Semua orang boleh melakukan apa yang mereka mau. Hanya saja, saya masih belum sepenuhnya memahaminya."

Bagi Kahn, pelatih timnas Jerman itu telah melewati batas dengan pernyataan tersebut. Mantan kiper itu juga mengaitkannya dengan ucapan Klopp tentang pendahulunya, Julian Nagelsmann, pada Piala Dunia, ketika Klopp mengatakan Nagelsmann "masih" menjadi pelatih timnas Jerman. "Dia sudah memulainya saat itu dengan pernyataan tentang Julian Nagelsmann yang menurut saya bermasalah. Pernyataan itu konon terlontar karena terbawa suasana, ketika dia mengatakan Nagelsmann masih menjadi pelatih timnas Jerman," kata Kahn.

Mantan ketua dewan direksi Bayern itu menyerukan solidaritas antarpelatih. "Saya kira ini juga sedikit menyangkut solidaritas antarpelatih. Dan saya kira, seorang pelatih timnas Jerman khususnya harus benar-benar tahu apa yang dia katakan. Sebab, itu tentu bisa membuat kita membahas kata-katanya, dan itulah yang sekarang terjadi. Saya terkejut mendengar kata-kata itu karena biasanya kita tidak mendengarnya dari seorang pelatih timnas Jerman," jelas Kahn.

Dalam konferensi pers setelahnya, pelatih Bayern Kompany juga ditanya tentang pernyataan Klopp. Pria Belgia itu menepisnya dengan jawaban singkat: "Saya tidak akan mengomentarinya. Pertanyaan berikutnya."

Kahn Juga Heran Dengan Peran Harry Kane

Sementara itu, Kahn sendiri juga mengaku heran dengan peran Kane. "Saat melawan Arsenal, untuk pertama kalinya saya merasa tim secara keseluruhan bermain sedikit lebih hati-hati. Kalau Harry Kane, yang juga punya kualitas di lini tengah karena bisa memberikan umpan-umpan luar biasa, sesekali turun ke lini tengah, itu bisa dimengerti. Namun, terus terang, saya merasa posisinya di kotak penalti sendiri setidaknya patut dipertanyakan," kata Kahn.

"Memang wajar" jika seorang penyerang "sesekali turun ke lini tengah karena dia juga punya kualitas di sana. Misalnya, dalam hal mengumpan," tambah Kahn. "Namun, tentu Anda harus berhati-hati agar itu tidak mengacaukan seluruh struktur tim. Lalu pemain lain melihat: Oke, penyerang tengah kita tiba-tiba berada di sini, di titik penalti. Saya ragu apakah itu memang yang diinginkan pelatih."