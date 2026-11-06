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Koni De Winter menolak panggilan ke skuad Belgia untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Turki dan Italia bulan ini. Mark van Bommel memperingatkan bek AC Milan itu bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi jangka panjang. De Winter belum bermain satu menit pun dalam empat pertandingan fase grup Belgia sejauh ini, meski rutin menjadi starter di klubnya.

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Van Bommel jelaskan absennya De Winter

De Winter tidak akan tampil saat Belgia menghadapi Turki pada 12 November dan Italia pada 15 November setelah memutuskan untuk tidak bergabung dengan skuad. Seperti dilaporkan Calciomercato.com, bek tengah Milan itu belum bermain satu menit pun dalam empat pertandingan fase grup Nations League yang telah dijalani negaranya, melawan Italia, Prancis, dan Turki.

Van Bommel mengumumkan skuadnya pada Jumat dan membahas situasi tersebut dalam konferensi pers. "Koni De Winter absen karena dia merasa tidak nyaman dengan situasinya dan memutuskan untuk tidak datang. Itu pilihannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Van Bommel ingatkan konsekuensi jangka panjang

Van Bommel, yang menjelaskan bahwa De Winter tidak senang karena minimnya menit bermain di Piala Dunia dan dalam beberapa bulan terakhir, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan sang bek sebelum skuad diumumkan.

"Saya berbicara dengannya dan menjelaskan situasinya, sebagai pelatih, mantan pemain, dan seorang ayah," tambahnya. "Anda harus menerimanya, tetapi keputusan itu memiliki konsekuensi jangka panjang. Dia berusia 24 tahun dan merupakan orang yang bertanggung jawab." Media Belgia menafsirkan komentar tersebut sebagai tanda bahwa De Winter, yang telah mencatatkan delapan penampilan bersama tim nasional, juga tidak akan dipilih pada jeda internasional berikutnya.

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De Winter rutin dimainkan Amorim di Milan

Minimnya menit bermain De Winter bersama Belgia sangat kontras dengan perannya di level klub. Ia bergabung dengan Milan dari Genoa pada musim panas 2025 dengan biaya sekitar €20 juta dan tampil 26 kali pada musim pertamanya, dengan mencetak satu gol.

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Di bawah Ruben Amorim, ia menjadi pilihan utama di posisi bek tengah, mengungguli Matteo Gabbia yang cedera, dengan mencatatkan 10 penampilan di Serie A dan empat di Liga Europa musim ini. Namun, ia kesulitan dalam kekalahan kandang 2-0 dari Ferencvaros pada Kamis. Sementara itu, rekan setimnya di Milan, Diego Moreira, dipanggil ke skuad Belgia.

Apa selanjutnya bagi De Winter dan Belgia?

De Winter kini akan berfokus pada performanya bersama Milan, sementara Belgia bersiap bertandang ke Turki pada 12 November.

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Van Bommel kembali bisa mengandalkan Jeremy Doku setelah penyerang Manchester City itu pulih dari cedera, sementara Mika Godts menghadapi persaingan baru untuk mempertahankan tempatnya. Jari De Busser merupakan salah satu dari empat penjaga gawang dalam skuad.