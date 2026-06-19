Hal ini memicu kemarahan para penggemar... Apakah Dani Olmo sengaja menghina tim nasional Arab Saudi?

Suasana kemarahan melanda para pendukung Saudi, beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Spanyol di putaran grup Piala Dunia 2026, akibat pernyataan yang dikaitkan dengan Dani Olmo, bintang Barcelona.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada hari Minggu mendatang, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

48 jam sebelum pertandingan, beberapa pengguna media sosial menyebarkan pernyataan Dani Olmo, di mana ia berbicara tentang ambisi timnas Spanyol saat menghadapi Arab Saudi, terutama dalam hal mencetak gol.

Para pengguna media sosial menyebarkan pernyataan yang dikaitkan dengan pemain Spanyol tersebut, di mana ia mengatakan bahwa tujuannya bukan sekadar mengalahkan tim nasional Arab Saudi, tetapi juga mencetak banyak gol.

Pernyataan yang dikaitkan dengan Olmo ini memicu kemarahan para penggemar, yang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap timnas Saudi, dan menuntut para pemain untuk membalasnya di lapangan, dengan menampilkan permainan yang hebat dan meraih hasil positif melawan timnas Spanyol.

Namun, berdasarkan laporan surat kabar “Sport” dari Katalonia yang mewawancarai Olmo, ternyata sang pemain tidak pernah mengucapkan pernyataan tersebut dengan kata-kata seperti itu. Pernyataannya sebenarnya berbeda, saat ia membahas kelemahan lini serang “La Roja”.

Olmo sedang membahas kegagalan mencetak gol saat imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada Senin lalu, di babak pertama fase grup Piala Dunia.

Bintang Barcelona itu mengatakan terkait hal tersebut: “Kami memang menciptakan peluang (melawan Cape Verde), tetapi kami harus menyelesaikannya. Itulah yang kami ketahui, dan jelas kami akan berusaha mencetak lebih dari satu gol melawan Arab Saudi dan meraih kemenangan.”

Mengenai cara menembus barisan pertahanan lawan, ia menjelaskan: “Kita harus memaksa lawan bergerak dari satu sisi ke sisi lain, mengambil sedikit risiko, tidak terlalu banyak bermain melalui sayap, dan bermain lebih vertikal serta langsung. Kami memiliki kombinasi yang bagus ini, dan kami akan membuktikannya saat melawan Arab Saudi.”

Dia menambahkan: “Kita harus waspada terhadap detail-detail kecil, terutama kehilangan bola saat melakukan serangan balik, dan ketika ada peluang, kita harus mencetaknya ke gawang.”

Perlu dicatat bahwa banyak laporan menyebutkan niat Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, untuk mengandalkan Dani Olmo dalam susunan pemain inti saat menghadapi Arab Saudi, setelah sebelumnya ia menjadi pemain cadangan saat melawan Cape Verde.