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Manchester United hampir merekrut Silvia Tuya untuk bergabung dengan staf pelatih baru mereka, Mauricio Pochettino, seperti dilaporkan Guardian. Sementara itu, Gary Lineker memperingatkan pelatih asal Argentina tersebut akan risiko kegagalan.

Selain perempuan Spanyol berusia 46 tahun itu, seluruh tim kepelatihan Pochettino yang beranggotakan lima orang dikabarkan akan pindah dari tim nasional Amerika Serikat ke Inggris: asisten pelatih Jesus Perez dan Miguel D'Agostino, pelatih kiper Toni Jimenez, serta putra Pochettino, Sebastiano, sebagai ilmuwan olahraga. Namun, Setan Merah belum memberikan konfirmasi tersendiri mengenai perekrutan Tuya.

Dengan merekrut ilmuwan olahraga sekaligus pelatih kekuatan dan kondisi fisik tersebut, klub akan mengambil langkah baru di tim utama putra mereka. Tuya bergabung dengan staf tim nasional Amerika Serikat pada Oktober 2024 dan mencatat sejarah bagi federasi sebagai perempuan pertama yang menjadi anggota tim tersebut.

Sebelumnya, ia bekerja di FC Levante Badalona, klub yang berlaga di kasta tertinggi sepakbola wanita Spanyol, Liga F, serta mengajar di Institut Nasional Ilmu Keolahragaan Katalonia di Universitas Barcelona.

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Pochettino akan mulai bertugas pada 18 November setelah menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun untuk menggantikan Michael Carrick. Sementara itu, legenda Gary Lineker menyatakan keraguannya terhadap peluang sukses mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Chelsea tersebut dalam podcast "The Rest Is Football".

Getty Images

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Gary Lineker Prediksi Masa Jabatan Mauricio Pochettino Singkat

Mantan penyerang tim nasional itu menilai struktur klub sebagai penyebab keterpurukan United di lapangan dan memperkirakan masa jabatan Pochettino akan singkat. "Saya membayangkan Pochettino mulai bekerja di sana dan saya rasa mereka mungkin akan mengawali dengan cukup baik serta tampil lumayan untuk sementara waktu," kata Lineker. Ia menambahkan, "Saya pikir, bagi Pochettino, Manchester United adalah klub besar, setidaknya besar dari segi nama. Dia akan mulai bekerja di sana, lalu akan dibebastugaskan seiring perkembangan berikutnya. Saya akan terkejut jika dia masih di sana dalam 18 bulan."

Menurut Lineker, pola yang sama terus berulang di Old Trafford sejak kepergian Sir Alex Ferguson: jajaran pelatih harus menanggung akibat dari kegagalan di tingkat pimpinan klub. "Selalu sama: pelatih selalu menjadi kambing hitam, dan itu terlihat jelas," kritik pria berusia 65 tahun itu. "Saya rasa masalah sebenarnya ada di atas pelatih. Mereka semua pelatih yang bagus. Lihat saja beberapa nama yang pernah ada dalam sepuluh tahun terakhir. Sekarang sudah berapa, dua belas pelatih yang pergi sejak Alex Ferguson? Dan mereka semua pergi sambil mengatakan bahwa klub ini kacau."

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Lineker secara khusus menyoroti perlakuan terhadap Carrick, pendahulu Pochettino, sebagai bukti atas pandangannya. "Akan selalu ada pelatih yang bisa disalahkan. Mereka tidak memberikan dukungan yang layak kepada Carrick pada musim panas. Dia tampil brilian pada paruh kedua musim lalu. Memang, mereka tidak bermain di kompetisi Eropa dan mengandalkan serangan balik, tetapi saya tidak tahu sampai kapan para petinggi Manchester United bisa terus lolos dari tanggung jawab atas hal itu."