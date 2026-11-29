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Penyerang Atletico Madrid Lee Kang-in mengakhiri paceklik gol selama 73 hari dalam kemenangan 3-2 atas Elche di La Liga pada Sabtu, lalu menanggapi jadwal tak biasa yang membuat timnya menghadapi Barcelona dua kali dalam 24 hari. Berbicara kepada pers seusai laga, pemain internasional Korea Selatan itu membahas performanya dan lawatan Atletico berikutnya ke Camp Nou.

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Lee Kang-in cetak gol sebelum membahas pertemuan cepat dengan Barcelona

Atletico Madrid naik ke posisi kedua La Liga setelah menang 3-2 di kandang Elche, Estadio Manuel Martinez Valero. Pemain internasional Korea Selatan Lee Kang-in mengakhiri paceklik gol selama 73 hari sebelum mengalihkan perhatian ke pertemuan kembali dalam waktu singkat dengan pemuncak klasemen Barcelona.

Setelah menjamu tim asuhan Hansi Flick di Metropolitano pada 8 November, anak asuh Diego Simeone bertandang ke Camp Nou hanya 24 hari kemudian. Berbicara kepada pers seusai kemenangan atas Elche, Lee mengakui ada kejanggalan dalam jadwal pertandingan.

"Hal-hal sangat aneh terjadi di dunia ini"

Ketika ditanya tentang dua pertemuan dengan Barcelona dalam waktu kurang dari sebulan, Lee menjawab terus terang sembari memuji rekan-rekan setim dan staf pelatih yang membantunya beradaptasi di bawah Simeone.

"Ya, saya tidak tahu. Saya rasa selalu ada hal-hal sangat aneh yang terjadi di dunia ini," kata Lee kepada pers mengenai singkatnya jeda antara kedua laga melawan Barcelona. Mengenang kemenangan di kandang Elche, ia menambahkan: "Semua laga tandang sulit. Kami memulai dengan baik, tetapi menghadapi tantangan menjelang akhir. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi secara keseluruhan, saya rasa kami menjalani pertandingan dengan baik. Kondisi saya bagus. Saya menjalaninya selangkah demi selangkah. Saya masih beradaptasi. Terkadang semuanya berjalan baik, terkadang tidak. Yang penting adalah terus bekerja keras. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim dan staf pelatih yang mendukung saya."

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Penyerang akhiri paceklik 11 pertandingan dalam laga sengit di Alicante

Tampil sejak awal bersama Julian Alvarez dalam formasi 4-4-2, Lee menggandakan keunggulan Atletico pada menit keenam, satu menit setelah Alejandro Grimaldo mendapat dan mengeksekusi penalti. Lee menekan di dekat kotak penalti Elche, merebut bola, menggiringnya untuk melepaskan diri, lalu melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kiri ke sudut gawang. Itu merupakan gol ketiganya di liga musim ini, sekaligus gol pertamanya dalam delapan penampilan liga dan 11 penampilan resmi sejak menghadapi Osasuna pada 17 September.

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Media Spanyol AS mencatat bahwa meski Simeone menghargai kemampuan menembak Lee dan kebebasannya bergerak melebar untuk membuka ruang bagi Grimaldo, penyerang yang bermain agak ke belakang itu perlu meningkatkan pengaruhnya sepanjang pertandingan. Ia kemudian digantikan oleh Rodri Mendosa pada menit ke-70. Alvarez mencetak gol ketiga Atletico pada menit ke-41 setelah Martim Neto memperkecil ketertinggalan, dan tim asuhan Simeone tetap mampu mempertahankan keunggulan meski Bouba Sangare mencetak gol pada awal babak kedua.

Simeone tuntut pendekatan baru di Camp Nou

Atletico ingin membalas kekalahan di kandang dari Barcelona pada awal November, tetapi Simeone menegaskan hasil sebelumnya tidak akan berpengaruh saat skuadnya tiba di Catalonia.

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"Ini pertandingan-pertandingan istimewa; semua yang terjadi sebelumnya dilupakan. Pada Senin, mereka hanya akan memikirkan itu," kata Simeone. Lee juga berjanji kepada media: "Kami hanya fokus pada setiap pertandingan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan."