Portugal terus melaju di Nations League. Di Parken-Stadion, Kopenhagen, Portugal merayakan kemenangan 4-2 atas Denmark. Itu adalah kemenangan ketiga dalam tiga pertandingan di bawah pelatih baru, Jesus.

Namun, di balik keberhasilan di lapangan, hari-hari ini tentu perhatian tertuju pada skandal besar terkait kepulangan lebih awal superstar Cristiano Ronaldo. Penyerang Al-Nassr itu meninggalkan pemusatan latihan Selecao sebelum pertandingan karena ia tidak dimainkan pada laga grup sebelumnya melawan Norwegia dan nasib serupa kembali mengancamnya.

Namun, tim sama sekali tidak terpengaruh oleh gejolak itu di lapangan. Saat ditanya seberapa sulit mempertahankan fokus dalam situasi seperti itu, Jesus menanggapinya dengan tenang. "Tidak sulit bagi saya untuk berkonsentrasi. Anda tahu apa yang sulit bagi saya? Tidak tahu bagaimana saya harus melatih para pemain saya. Itulah yang sulit bagi saya. Sisanya - nol," tegasnya.

Pelatih itu juga dengan tegas menepis spekulasi soal retaknya hubungan di dalam tim: "Hal-hal yang terjadi tidak memecah grup. Itu tidak memecah kami dan itu tidak akan memecah kami." Jesus justru menekankan perkembangan positif yang cepat di bawah arahannya. "Saya merasa tim ini membaik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kami terus berkembang berdasarkan analisis yang kami lakukan terhadap pertandingan, dan di laga berikutnya tim biasanya menunjukkan performa yang lebih baik lagi, baik secara defensif maupun ofensif. Menang 4-2 di sini bukanlah hal yang mudah," katanya.

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"Bantuan besar": Para pemain Portugal mendukung Jorge Jesus

Bahwa taktik sang pelatih berjalan efektif juga dikonfirmasi para pemain di lapangan. Gelandang Vitinha, dalam wawancara dengan RTP, melontarkan pujian penuh kepada pria 72 tahun itu: "Semua ini berkat kerja pelatih. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Jangan terkecoh oleh hasilnya, karena ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Selain itu, ini adalah penampilan terbaik kami sejauh ini. Kami terus berkembang, dan semakin banyak kami bekerja dengan pelatih, semakin baik kami memahami idenya. Kerja pelatih mulai membuahkan hasil, dan itu terlihat lebih dari jelas hari ini."

Saat ditanya soal reaksi tim setelah kepergian Ronaldo, Vitinha menambahkan: "Kami mencoba fokus pada pertandingan dan saya rasa kami berhasil melakukannya. Kami bereaksi dengan sangat baik."

Goncalo Ramos, yang menggantikan Ronaldo di pusat serangan dan tampil gemilang dengan satu gol serta satu assist, juga menyoroti pengaruh sang pelatih kepala: "Yang terpenting, pelatih baru adalah bantuan besar. Kami punya gambaran yang lebih jelas, kami tahu persis di mana setiap rekan setim berada, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kami berkembang dari hari ke hari, semua ini adalah bagian dari sebuah proses."

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Bagaimana reaksi fans Portugal terhadap kepergian Cristiano Ronaldo?

Di tribune, isu CR7 sementara itu memunculkan reaksi yang terbelah. Sementara beberapa suporter mengenakan tulisan "We love you Jesus" di jersey mereka sebagai bentuk dukungan kepada sang pelatih, fans lainnya membentangkan spanduk dengan nama Ronaldo dan sebuah hati sebagai tanda solidaritas untuk mantan kapten tersebut.

Jesus, sementara itu, mengisyaratkan akan menjelaskan pada laga mendatang melawan Norwegia pada hari Minggu apa yang telah terjadi antara dirinya dan Ronaldo. Dengan kemenangan lagi atas Norwegia, Portugal akan memastikan tiket ke semifinal Nations League lebih awal.