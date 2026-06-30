Hakimi tentang adu penalti: Saya yakin kami akan menang karena kami punya Bono

Kapten tim nasional Maroko, Ashraf Hakimi, menegaskan bahwa ia bangga kepada rekan-rekannya setelah berhasil mengatasi rintangan Belanda dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, seraya menyoroti bahwa kemenangan “Singa Atlas” tersebut memang pantas.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Belanda sempat unggul lebih dulu pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo, bintang Liverpool, namun Maroko menolak menyerah, hingga Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+1, yang membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh "Singa Atlas".

"Ini adalah kemenangan yang pantas. Kami mempertahankan semangat juang hingga menit terakhir pertandingan," kata Achraf Hakimi dalam wawancara yang disiarkan oleh jaringan "beIN Sports" setelah pertandingan.

Ia menambahkan: “Kami tetap berpegang pada identitas Maroko dan gaya permainan kami, bahkan setelah tertinggal satu gol, dan kami berhasil bangkit kembali dalam pertandingan ini.”

Bintang Paris Saint-Germain itu melanjutkan: “Kami menciptakan banyak peluang, dan penguasaan bola lebih menguntungkan kami, namun sayangnya kami tidak mencetak lebih banyak gol.”

Dia melanjutkan: “Ketika sampai pada adu penalti, saya yakin akan menang, karena kami memiliki Yassine Bono.”

Bono berhasil menahan tendangan kelima Belanda yang dieksekusi oleh Sammerville, lalu Ismail Saibari mencetak gol penentu ke gawang, memastikan Maroko lolos ke babak 16 besar

Hakimi menutup pernyataannya: “Saya bangga pada semua pemain; kami mewakili Afrika, dan saya ingin berterima kasih kepada para pendukung yang telah datang ke Meksiko untuk mendukung kami; tugas kami adalah membuat mereka bangga pada kami.”

Timnas Maroko bersiap menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia pada Sabtu malam mendatang.