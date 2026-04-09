Dampak dari final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal masih terus berlanjut, dan bukan hanya di ranah hukum. Tim nasional Senegal mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) atas keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang memberikan gelar kepada Maroko.

Achraf Hakimi, kapten “Singa Atlas”, berbicara tentang keputusan tersebut dan kontroversi yang menyelimuti laga final, dalam pernyataan kepada jaringan “Movistar”, seusai kemenangan Paris Saint-Germain atas Liverpool (2-0) pada leg pertama perempat final Liga Champions, Rabu malam kemarin.

Hakimi berkata: “Itu momen-momen sulit dan penuh ketegangan di dalam lapangan. Saya tidak merasa bangga dengan citra yang kami tampilkan karena insiden handuk. Meski begitu, tim menampilkan gambaran yang baik secara kompetitif. Kami menghormati lawan dan turnamen.”

Yang dimaksud Hakimi adalah upaya para pemain tim nasional Maroko mencuri handuk kiper Senegal, Edouard Mendy, dalam laga final, sehingga handuk tersebut kemudian menjadi simbol yang merujuk pada peristiwa pertandingan.

Di sisi lain, bek sayap Maroko itu mengecam perilaku tim nasional Senegal, dan menyatakan dukungannya terhadap keputusan “CAF” memberikan gelar kepada Maroko, seraya menambahkan: “Saat ini sedang dievaluasi apa yang harus terjadi, dan kami berharap diambil keputusan yang melayani kepentingan sepak bola Afrika.”

Ia melanjutkan: “Kami berharap mendapatkan gelar karena kami layak, dan karena tidak mungkin meninggalkan lapangan dengan cara seperti itu.”

Kecewa tidak menang lebih dari dua gol

Di sisi lain, mantan bintang Inter Milan dan Borussia Dortmund itu mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap selisih tipis yang diraih Paris Saint-Germain atas Liverpool, meski menang, dengan mengatakan: “Setelah peluang-peluang jelas yang kami ciptakan, Anda merasa sedikit frustrasi karena tidak meraih selisih yang lebih besar, tetapi kami senang dengan penampilan tim secara keseluruhan.”

Hakimi memanfaatkan kesempatan itu untuk menegaskan peluang Paris Saint-Germain bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, dengan berkata: “Seperti yang saya katakan sebelumnya, tim ini tidak boleh diragukan. Kami adalah juara bertahan, dan kami telah membuktikannya berulang kali. Ketika mereka menganggap kami sudah habis, kami berada dalam kondisi terbaik. Kami memahami fase musim yang sedang kami jalani, dan kami berharap bisa terus dengan laju ini serta melaju sejauh mungkin.”

Meski demikian, Hakimi memperingatkan agar tidak meremehkan Liverpool pada laga leg kedua, menegaskan: “Sepak bola berubah sangat cepat. Stadion Anfield sangat sulit. Kami harus berada pada puncak fokus dan tidak menganggap kelolosan sudah pasti. Kami harus pergi untuk menang seperti yang selalu kami lakukan dan menuntaskan duel ini.”

