Ibu kota Inggris, London, pada hari Senin ini menjadi tuan rumah upacara penghargaan Ballon d'Or 2026, di tengah penantian global untuk mengetahui pemenang penghargaan tersebut, seiring pengumuman tiga puluh nama nomine secara berurutan dari peringkat terbawah, hingga dimulainya acara pada pukul sembilan malam waktu Makkah al-Mukarramah.

Para bintang sepak bola terbaik bersaing memperebutkan penghargaan ini, dengan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, sayap Barcelona, dan pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, masuk dalam deretan kandidat terkuat peraih Ballon d'Or.

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, penentuan pemenang akan didasarkan pada hasil musim sepak bola alih-alih tahun kalender, dengan periode penghitungan prestasi para pemain membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, sehingga mencakup kompetisi dan peristiwa paling menonjol yang terjadi sepanjang musim.

Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or telah mengumumkan urutan para nomine Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga peringkat kesebelas.

Saat ini 10 pemain bersaing untuk memperebutkan peringkat yang tersisa, dan nama-nama mereka dijadwalkan diumumkan dalam acara tersebut, yaitu: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabian Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal.

Urutan nomine Ballon d'Or 2026





Peringkat Pemain Klub Timnas 29 Sadio Mane Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Prancis 28 Julian Quinones Al Qadsiah Meksiko 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich Prancis 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Diaz Bayern Munich Kolombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martinez Inter Milan Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekuador 19 Joao Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid Spanyol 17 Vinicius Junior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain Spanyol 15 Declan Rice Arsenal Inggris 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroko 12 Pau Cubarsi Barcelona Spanyol 11 Jude Bellingham Real Madrid Inggris 10





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