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Diterjemahkan oleh

Hakimi Posisi ke-13 dan Vinicius di Peringkat Mengejutkan: Pengumuman Urutan Kandidat Ballon d'Or 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
Prancis
Spanyol
Inggris
Argentina
Portugal
Maroko
Georgia
Senegal
Brasil
Norwegia
Kolombia

Mengenal urutan kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or

Ibu kota Inggris, London, pada hari Senin ini menjadi tuan rumah upacara penghargaan Ballon d'Or 2026, di tengah penantian global untuk mengetahui pemenang penghargaan tersebut, seiring pengumuman tiga puluh nama nomine secara berurutan dari peringkat terbawah, hingga dimulainya acara pada pukul sembilan malam waktu Makkah al-Mukarramah.

Para bintang sepak bola terbaik bersaing memperebutkan penghargaan ini, dengan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, sayap Barcelona, dan pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, masuk dalam deretan kandidat terkuat peraih Ballon d'Or.

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, penentuan pemenang akan didasarkan pada hasil musim sepak bola alih-alih tahun kalender, dengan periode penghitungan prestasi para pemain membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, sehingga mencakup kompetisi dan peristiwa paling menonjol yang terjadi sepanjang musim.

Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or telah mengumumkan urutan para nomine Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga peringkat kesebelas.

Saat ini 10 pemain bersaing untuk memperebutkan peringkat yang tersisa, dan nama-nama mereka dijadwalkan diumumkan dalam acara tersebut, yaitu: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabian Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal.

Urutan nomine Ballon d'Or 2026


Peringkat

Pemain

Klub

Timnas

29

Sadio Mane

Al Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Prancis

28

Julian Quinones

Al Qadsiah

Meksiko

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

Prancis

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Diaz

Bayern Munich

Kolombia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martinez

Inter Milan

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekuador

19

Joao Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

Spanyol

17

Vinicius Junior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

Spanyol

15

Declan Rice

Arsenal

Inggris

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroko

12

Pau Cubarsi

Barcelona

Spanyol

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inggris

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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