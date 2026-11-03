Hakimi menyampaikan pesan mengharukan setelah kematian penyerang Tenerife

Bintang Maroko sekaligus pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, bergabung dalam daftar bintang sepak bola yang menyampaikan belasungkawa atas kepergian Jesus de Miguel, penyerang klub Tenerife, menyusul kematiannya di usia 30 tahun akibat cedera serius yang dialaminya saat timnya menghadapi FC Andorra di Divisi Dua Liga Spanyol.

Hakimi menulis pesan belasungkawa melalui akun-akunnya di media sosial, yang berbunyi: "Salam hangat untuk semua orang yang mencintainya. Semoga ia beristirahat dengan tenang," seraya menyatakan solidaritasnya kepada keluarga pemain tersebut dan para penggemarnya setelah insiden tragis itu.

De Miguel mengalami benturan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, pada menit-menit terakhir pertandingan yang digelar di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez", ketika sang kiper keluar untuk berebut bola dengan sang penyerang, hingga membuat penyerang itu mengalami cedera parah yang memerlukan penanganan tim medis dan pemindahannya dengan ambulans ke rumah sakit.

Pertandingan pun dihentikan saat skor menunjukkan hasil imbang 2-2.

Reaksi tidak hanya datang dari Hakimi, karena klub FC Andorra bergegas menyampaikan belasungkawa atas kepergian pemain tersebut melalui pesan yang menyentuh, yang berbunyi: "Dengan hati yang hancur dan duka yang mendalam, kami menyampaikan rasa belasungkawa yang tulus kepada keluarga Jesus de Miguel, seluruh rekan dan sahabatnya, serta kepada klub Tenerife. Semoga beristirahat dengan tenang."

Gerard Pique, presiden klub Andorra sekaligus mantan pemain Barcelona, juga tak lupa mengungkapkan kesedihannya, dan menulis: "Saya sangat berduka. Semoga Jesus beristirahat dengan tenang," pada saat laporan media menyebutkan kepergiannya dari stadion pertandingan dengan cepat setelah insiden tersebut untuk memastikan kondisi sang penyerang.

Klub Tenerife mengumumkan kematian pemainnya pada pukul delapan pagi hari Selasa, serta menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa klub tengah dilanda duka yang mendalam, dan meminta agar privasi keluarga pemain dihormati dalam kondisi yang menyedihkan ini.

Dampak tragedi ini meluas hingga ke kompetisi domestik, setelah Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol memutuskan untuk menangguhkan pertandingan-pertandingan yang dijadwalkan pada hari Selasa, dalam ajang Copa del Rey dan Copa de la Reina, sebagai bentuk berkabung atas kematian pemain tersebut. Federasi juga membatalkan acara presentasi pertandingan timnas Spanyol U-21 melawan Jepang di kota Almendralejo, dan jadwal baru untuk pertandingan-pertandingan yang ditunda akan diumumkan kemudian.