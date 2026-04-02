Hakimi mengungkapkan: Saya berlatih bersama Spanyol setelah bergabung dengan Maroko... dan inilah yang membuat saya hengkang

Ashraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain, menjelaskan keputusannya untuk membela tim nasional Maroko alih-alih Spanyol, meskipun ia pernah dipanggil ke tim muda "La Roja" saat masih bermain di Real Madrid.

Hakimi mengatakan, hari Kamis ini, saat menjadi tamu di podcast "THE BRIDGE", dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Maroko "Al-Batal": "Saya memulai karier internasional bersama Maroko, tetapi Spanyol memanggil saya, dan saat itu saya berada di Real Madrid."

Real Madrid siap memecat pemainnya demi Fernandes

Dalam satu bulan... Bintang Chelsea dua kali menawarkan diri ke Real Madrid

Capello: Bek Italia mahir menyerang, bukan bertahan!

Mantan bintang Los Blancos itu menambahkan: "Mereka berkata kepada saya di Real Madrid: 'Mengapa kamu tidak pergi berlatih selama dua atau tiga hari (bersama Spanyol) untuk melihat bagaimana perasaannya?'"

Dia melanjutkan: "Saya sudah pergi dan mencobanya, tapi saya tidak merasa nyaman.. Saya bilang saya merasa nyaman untuk melanjutkan karier saya - demi ayah saya - bersama Maroko, dan di sana semuanya berjalan lancar.. Saya memilih Maroko bahkan sebelum bergabung dengan tim utama Real Madrid, keputusan ini harus diambil sesuai perasaanmu."

Hakimi menambahkan: "Ini lebih bersifat pribadi daripada ada orang yang datang dan berbicara denganmu tentang proyek.. Hari ini ada pelatih, besok datang pelatih lain dengan pola pikir yang berbeda."