Hakimi menanti keputusan yang menentukan nasibnya beberapa jam menjelang laga melawan Skotlandia

Kalangan olahraga dan peradilan di Prancis, hari ini Jumat, menanti keputusan Pengadilan Banding di Versailles mengenai nasib pemain internasional Maroko Achraf Hakimi, setelah ia mengajukan banding atas keputusan yang memerintahkannya untuk diadili atas tuduhan pemerkosaan dalam kasus yang terjadi pada tahun 2023.

Perkembangan hukum ini terjadi di saat Hakimi sedang membela tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia bersiap menghadapi Skotlandia pada dini hari Sabtu besok dalam pertandingan putaran kedua Grup C.

Bek sayap Maroko tersebut berlaga di turnamen ini dengan mengenakan ban kapten, sambil terus menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Keputusan pengadilan banding tersebut diperkirakan akan menentukan apakah kasus ini akan secara resmi dilanjutkan ke persidangan atau apakah keputusan rujukan yang sebelumnya dikeluarkan akan dibatalkan, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

Hakim penyidik telah memutuskan pada Februari lalu untuk merujuk pemain Paris Saint-Germain tersebut ke persidangan, sebelum sang pemain mengajukan banding dengan meminta agar kasus ini dihentikan dan proses hukum tidak dilanjutkan.

Rincian Tuduhan

Kasus ini bermula pada Februari 2023, ketika seorang wanita berusia 24 tahun mengajukan tuduhan terhadap Hakimi, dengan menegaskan bahwa ia mengenalnya melalui platform "Instagram" pada Januari tahun yang sama, sebelum ia pergi ke rumahnya menggunakan mobil sewaan yang dipesan oleh sang pemain untuknya.

Menurut keterangannya, pemain asal Maroko tersebut mencium dan menyentuhnya tanpa persetujuannya, sebelum akhirnya melakukan tindak pemerkosaan, sebagaimana tercantum dalam hasil penyelidikan awal. Ia menambahkan bahwa ia berhasil menyingkirkannya, lalu meminta salah satu temannya untuk datang menjemputnya dari rumah tersebut.

Setelah penyelidikan dibuka, Hakimi ditempatkan di bawah pengawasan yudisial, sebelum hakim penyidik kemudian memutuskan untuk menyerahkannya ke pengadilan.

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Tim pembela Hakimi bersikukuh bahwa kliennya tidak bersalah

Sementara itu, pengacara pemain tersebut, Fani Colan, menegaskan selama tahap-tahap kasus sebelumnya bahwa berkas perkara ini pada dasarnya didasarkan pada keterangan pelapor, dengan menganggap bahwa beberapa unsur yang tercantum dalam penyelidikan menimbulkan pertanyaan mengenai versinya mengenai kejadian tersebut.

Ia juga menyoroti adanya pesan-pesan yang dipertukarkan antara pelapor dan salah satu temannya, yang menurutnya menjadi bahan pembahasan selama proses penyelidikan.

Di sisi lain, pengacara penggugat, Rachel Flour Pardo, menegaskan bahwa tiga hakim sebelumnya telah menilai ada bukti yang cukup untuk membenarkan pengiriman Hakimi ke pengadilan pidana yang berwenang guna mengadili tuduhan pemerkosaan tersebut.

Pelapor: Saya Ingin Suara Saya Didengar

Dalam penampilan pertamanya di hadapan media, pelapor—yang menggunakan nama samaran—berbicara kepada sebuah media Prancis, menegaskan bahwa ia ingin menjalani persidangan yang memungkinkannya menyampaikan versinya dan membela diri di hadapan pengadilan.

Ia mengatakan bahwa ia ingin diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang terjadi dan agar keterangannya didengarkan secara utuh.