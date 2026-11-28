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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menjelaskan bagaimana Nuno Mendes dan Achraf Hakimi dimainkan di area depan jelang laga Ligue 1 melawan Lorient pada Sabtu. Saat Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia absen, Luis Enrique menguji berbagai cara untuk memanfaatkan bek sayap dalam serangan.

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Mendes dan Hakimi menempati posisi lebih maju di PSG

Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menjelaskan bagaimana Nuno Mendes dan Achraf Hakimi membantu menggerakkan serangan tim jelang laga Ligue 1 melawan Lorient di Parc des Princes pada Sabtu. Dengan Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia tidak tersedia, PSG terus mencari solusi dari dalam skuad untuk mempertahankan ketajaman mereka.

Berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan delapan kemenangan beruntun, tim asuhan Luis Enrique terus beradaptasi saat menjalani pertandingan domestik dan Eropa tanpa sejumlah penyerang sayap utama.

“Hakimi hampir selalu bermain sebagai penyerang”

Dalam konferensi pers pada Jumat, Luis Enrique menjelaskan bahwa staf pelatihnya secara aktif menguji peran yang tidak biasa bagi pemain seperti Mendes dan Hakimi saat bursa transfer ditutup. Alih-alih hanya mengandalkan rekrutan baru, ia memberi kesempatan kepada para pemainnya untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan.

“Kami selalu berusaha meningkatkan kualitas tim ketika tidak bisa merekrut pemain karena bursa transfer sedang ditutup. Kami memikirkan berbagai situasi untuk setiap pertandingan. Staf kami ingin membuktikan hal-hal yang mungkin diragukan orang, tetapi bisa dijalankan para pemain,” kata Luis Enrique. “Kami selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Nuno Mendes sudah pernah bermain sebagai pemain sayap dan Hakimi hampir selalu bermain sebagai penyerang. Kami masih berupaya meningkatkan kualitas tim, dan para pemainlah yang akan memberi kami jawaban apakah itu berhasil atau tidak.”

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Keserbagunaan dan pergerakan terkontrol dalam sistem permainan

Mendes dan Hakimi merupakan bagian dari skuad yang dibangun dengan mengutamakan kemampuan beradaptasi, bersama pemain seperti Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche dan Vitinha. Luis Enrique menegaskan bahwa kebebasan bergerak dari posisi masing-masing hanya akan berhasil jika pemain menyeimbangkan pergerakan menyerang dengan disiplin bertahan.

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“Kebebasan seperti itu diperlukan untuk melatih situasi umum, seperti pergerakan yang terkontrol. Untuk bertahan, Anda harus berada di posisi yang tepat. Menjaga keseimbangan itu sulit. Jika tidak, semua tim akan bermain seperti kami. Anda membutuhkan pemain yang punya kecerdasan dan kemampuan untuk mengelolanya,” jelasnya.

Menguji formula melawan pertahanan Lorient

Mendes dan Hakimi akan menghadapi lini belakang Lorient yang disiplin di Parc des Princes pada Sabtu malam. Tim asuhan Alexandre Dujeux hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan liga terakhir mereka.

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Apakah pergerakan menyerang para bek sayap PSG mampu membongkar pertahanan Lorient yang bertahan jauh di area sendiri akan menjadi kunci saat sang pemuncak klasemen memburu kemenangan kesembilan beruntun di Ligue 1.