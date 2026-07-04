Hakimi di peringkat ketiga... Salah mengungguli semua bintang Piala Dunia dengan catatan luar biasa!

Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, menduduki puncak daftar pencipta peluang di Piala Dunia 2026, mengungguli rekan seprofesinya dari Belgia, Leandro Trossard, berdasarkan selisih rasio, meskipun keduanya sama-sama menciptakan jumlah peluang yang sama.

Data dari jaringan "Sky Sports" menunjukkan bahwa "Raja Mesir" ini berbagi posisi teratas daftar tersebut dengan Trossard, pemain Belgia, dengan masing-masing 16 peluang, namun Salah unggul dengan rata-rata 4,3 peluang per 90 menit, dibandingkan dengan hanya 4 peluang bagi bintang Arsenal tersebut.

Salah memperkuat posisinya di puncak klasemen setelah menciptakan 5 peluang dalam laga melawan Australia, yang berakhir dengan kemenangan "Al-Fara'una" melalui adu penalti (4-2) setelah skor imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, di mana Salah mencetak gol penalti dengan gaya "Panenka" yang terkenal.

Pemain Maroko, Achraf Hakimi, menempati posisi ketiga dengan 14 peluang, unggul dua peluang atas pemain Inggris Declan Rice, pemain Jerman Florian Wirtz, dan pemain Senegal Sadio Mané, yang berbagi posisi keempat dengan 12 peluang.

Yan Diomande, pemain Pantai Gading, menempati peringkat ketujuh dengan 11 peluang, diikuti oleh pemain Kolombia James Rodríguez, pemain Uruguay Max Araujo, dan pemain Belgia Kevin De Bruyne di peringkat kedelapan hingga kesepuluh secara berturut-turut.

Sementara itu, dua pemain Prancis, Michael Olise dan Kylian Mbappé, bersama pemain Portugal Nuno Mendes dan pemain Meksiko Roberto Alfaro, masing-masing menciptakan 10 peluang, sedangkan Lionel Messi, legenda Argentina dan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, baru menciptakan 9 peluang hingga saat ini.