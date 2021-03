Hakim Ziyech: Semoga Ketemu Lawan Bagus Di Babak Delapan Besar Liga Champions

Ziyech juga senang dengan gol pertamanya untuk Chelsea di Stamford Bridge, yang sedikit banyak membantu timnya mengontrol permainan melawan Atletico.

Winger Chelsea Hakim Ziyech sekarang menatap babak delapan besar Liga Champions setelah membantu timnya mengeliminasi Atletico Madrid.

Chelsea menang agregat 3-0 atas wakil Spanyol tersebut seusai mengamankan kemenangan 1-0 di leg pertama di Wanda Metropolitano dan menang 2-0 di pertemuan kedua yang digelar di Stamford Bridge, Kamis (18/3) dini hari WIB tadi.

Di pertandingan semalam, tim tamu punya kesempatan mencetak gol di menit ke-25 namun Yannick Carrasco yang bergerak maju di kotak penalti dijatuhkan Cesar Azpilicueta, dan anehnya wasit tidak mengindahkan itu maupun melirik VAR.

Sebaliknya, Chelsea justru membuka papan skor di pertandingan ini lewat gol Ziyech memanfaatkan assist Timo Werner di menit ke-34. Itu merupakan gol perdana Ziyech di 12 penampilannya di Stamford Bridge untuk Chelsea, sedangkan empat dari tujuh golnya di Liga Champions terjadi melawan wakil Spanyol (dua vs Real Madrid, satu vs Valencia, satu vs Atletico).

Atletico yang berusaha mengejar harus bermain dengan sepuluh pemain di akhir babak kedua setelah Stefan Savic mendapat kartu merah langsung dari wasit. Itu menjadi kartu merah ketiganya di Liga Champions, hanya ‘kalah’ dari Zlatan Ibrahimovic, Edgar Davids dan Sergio Ramos yang memiliki koleksi lebih banyak (semuanya empat).

Jelang peluit akhir dibunyikan, Chelsea mencetak gol keduanya melalui pemain pengganti Emerson, yang baru menginjakkan kakinya di lapangan selama satu menit setelah masuk menggantikan Kai Havertz.

Seusai laga, Ziyech kepada BT Sport mengatakan: “Setelah sepuluh menit, kami memiliki kontrol dan memainkan permainan kami. Kami bermain bagus. Mereka tidak menciptakan banyak peluang dan kami boleh merasa senang atas performa kami.

“Ada beberapa momen sulit di pertandingan ini namun secara keseluruhan, ini berada dalam kendali kami.

“Itu adalah gol penting dan saya harus menunggu lama untuk itu.”

Ziyech melanjutkan: “Mereka tidak menciptakan banyak peluang. Kami boleh senang atas performa ini. Mudah-mudahan kami bertemu lawan bagus di babak delapan besar.”

Berkat kemenangan ini, Chelsea belum terkalahkan di 13 pertandingan di semua kompetisi bersama Thomas Tuchel, dengan sosok asal Jerman itu mengantar timnya meraih sembilan kemenangan dan empat kali imbang.

Chelsea juga belum kebobolan gol di enam laga kandang perdana bersama Tuchel di semua kompetisi. The Blues bahkan meraih 11 clean sheet di 13 partai pertamanya di bawah komando eks pelatih PSG tersebut.