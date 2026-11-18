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Hajime Moriyasu mengakhiri delapan tahun masa jabatannya sebagai pelatih Jepang menyusul kekalahan dari Paraguay. Pelatih berusia 58 tahun itu mundur setelah memimpin 114 pertandingan, seraya berharap Jepang terus berkembang hingga kelak menjuarai Piala Dunia.

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Moriyasu akhiri delapan tahun kiprahnya bersama Jepang

Moriyasu mengakhiri delapan tahun masa jabatannya sebagai pelatih Jepang. Pelatih berusia 58 tahun itu menjalani pertandingan terakhirnya pada Selasa, ketika timnya kalah tipis 2-1 dari Paraguay .

Moriyasu semula telah menandatangani perpanjangan kontrak yang seharusnya berlaku hingga Piala Asia berakhir pada Februari. Namun, penundaan turnamen itu secara tak terduga hingga Desember 2027 membuat masa jabatannya resmi berakhir pekan ini. Kepergiannya mengakhiri sebuah era penting bagi sepakbola Jepang. Moriyasu mundur setelah memimpin 114 pertandingan sejak pertama kali ditunjuk seusai Piala Dunia 2018.

Memimpikan gelar juara Piala Dunia

Meski kepergiannya terjadi secara mendadak, Moriyasu tetap optimistis mengenai masa depan tim nasional. Ia berharap fondasi yang telah dibangunnya pada akhirnya membawa Jepang menjadi yang terbaik di dunia dalam beberapa tahun mendatang.

“Saya yakin kuncinya adalah Jepang terus membangun kekuatan yang dimilikinya saat ini agar menjadi tim terbaik di dunia,” kata Moriyasu kepada Nippon TV. “Saya berharap para pemain terus berkembang dan meningkatkan kemampuan.

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“Sebagai pendukung, saya ingin menyaksikan dan mendukung tim nasional Jepang mengambil langkah berikutnya menuju gelar juara dunia. Saya beruntung dikelilingi para pemain dan staf yang hebat, dan saya bisa melewati masa yang sangat membahagiakan bersama mereka.”

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Kemenangan tak terlupakan dan kegagalan yang mengecewakan

Moriyasu membawa Jepang meraih serangkaian kemenangan mengesankan selama masa jabatannya yang panjang. Timnya mencatat kemenangan mengejutkan atas Spanyol dan Jerman di fase grup Piala Dunia 2022 sebelum tersingkir oleh Kroasia lewat adu penalti pada babak 16 besar.

Jepang juga mencatat kemenangan bersejarah atas Inggris dan Brasil dalam persiapan menuju turnamen 2026. Namun, timnya kerap gagal mencetak pencapaian baru pada putaran final turnamen besar, terutama ketika kalah dari Qatar di final Piala Asia 2019.

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Keikutsertaan Jepang dalam turnamen-turnamen belakangan ini juga berakhir mengecewakan. Jepang tersingkir di perempat-final Piala Asia 2023 dan dikalahkan Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia tahun ini. Artinya, Jepang masih belum pernah melampaui babak 16 besar di pentas dunia.

Oiwa mengambil alih

Setelah kepergian Moriyasu, pelatih tim U-23 saat ini, Go Oiwa, akan mengambil alih tim nasional senior. Oiwa mewarisi skuad yang bertekad mencetak pencapaian baru dan akhirnya menembus jajaran teratas sepakbola internasional.