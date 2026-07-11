Haitham Hassan: Mesir adalah negara terkuat di Afrika, dan saya berharap jejak kesuksesan Salah dapat terulang

Haitham Hassan, pemain tim nasional Mesir, menegaskan bahwa ambisinya bersama "Al-Fara'una" tak terbatas, sambil menekankan bahwa generasi saat ini memiliki kemampuan untuk meraih prestasi besar dalam waktu dekat, setelah penampilan gemilang tim tersebut di Piala Dunia.

Haitham Hassan sebelumnya turut berpartisipasi bersama tim nasional Mesir di putaran final Piala Dunia terakhir, di mana "Al-Fara'una" tersingkir di babak 16 besar oleh Argentina (2-3), dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, di mana banyak laporan menyebutkan adanya perlakuan istimewa dari Gianni Infantino asal Swiss, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Yang Terkuat di Afrika

Haitham Hassan mengatakan dalam wawancara di program "Al-Hikaya" bersama jurnalis Amr Adib: "Ya, saya ingin meraih segalanya bersama timnas Mesir. Mimpi tidak memerlukan biaya apa pun, dan kita bisa meraih segalanya. Kami memiliki ambisi besar dan selalu berupaya untuk menang."

Ia menambahkan: “Timnas Mesir adalah tim terkuat di Afrika, dan kami memiliki pemain-pemain terbaik, ditambah generasi yang istimewa serta staf pelatih yang luar biasa. Kami adalah tim yang kompak dan kuat, serta saling dekat baik di dalam maupun di luar lapangan, dan kami telah membuktikannya selama Piala Dunia.”

Dia melanjutkan: “Kami memiliki pemain-pemain muda di level tertinggi; mereka adalah masa depan Timnas Mesir, dan mereka bisa memberikan kontribusi besar di tahun-tahun mendatang.”

Di balik layar keputusannya bergabung dengan tim nasional Mesir

Haitham Hassan berbicara mengenai kisah di balik pemilihannya untuk mewakili tim nasional Mesir, menjelaskan bahwa Wasim Ahmed memainkan peran besar dalam memantau dan berkomunikasi dengannya selama periode terakhir.

Ia berkata: “Waseem Ahmed telah menjalin komunikasi dengan saya sejak lama, dan terus memantau perkembangan saya di setiap tahap. Dialah yang memfasilitasi proses komunikasi dengan staf teknis dan para pejabat sehingga saya dapat bergabung dengan tim nasional Mesir.”

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Pemain tersebut menjelaskan bahwa beberapa prosedur menunda penampilannya bersama tim nasional di awal Piala Dunia, seraya mengatakan: “Ada masalah terkait beberapa dokumen, di mana FIFA perlu memastikannya, namun staf teknis dan administrasi bekerja dengan luar biasa dan cepat sehingga saya dapat berpartisipasi dalam sisa pertandingan turnamen.”

Bangga Bermain Bersama Mohamed Salah

Haitham Hassan mengungkapkan kebahagiaannya yang besar karena dapat mewakili timnas Mesir, menegaskan bahwa bermain bersama Mohamed Salah merupakan kebanggaan besar baginya, dan ia berharap dapat mengikuti jejaknya serta meraih prestasi seperti yang telah dicapainya bersama timnas.

Ia berkata: “Saya sangat bangga bisa bermain bersama Mohamed Salah, karena dia adalah pemain hebat dan ikon sepak bola Mesir. Saya berharap bisa meniru apa yang telah dia lakukan bersama tim nasional Mesir dan meraih prestasi besar dengan seragam ‘Al-Fara’un’.”

Ia menambahkan bahwa kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Salah membantu generasi baru untuk berkembang dan memperoleh lebih banyak pengalaman baik di dalam maupun di luar lapangan.

Gol Argentina itu akan menjadi pembicaraan dunia

Haitham Hassan juga menyinggung gol yang dicetak timnas Mesir ke gawang Argentina di Piala Dunia yang kemudian dianulir, sambil menegaskan bahwa gol tersebut merupakan salah satu gol terindah di turnamen tersebut menurut pandangannya.

Ia berkata: “Kami mencetak gol yang menurut saya merupakan salah satu gol terindah di turnamen ini, dan mungkin termasuk di antara gol-gol terbaik Piala Dunia sepanjang sejarah. Saya merasa sedih karena gol itu tidak disahkan, dan saya tidak melihat adanya kesalahan dari pihak kami.”

Ia menambahkan: “Seandainya Argentina yang mencetak gol itu, saya yakin gol tersebut tidak akan dianulir.”

Haitham Hassan mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kebahagiaannya mewakili tim nasional Mesir, serta menekankan bahwa para pemain memiliki keinginan untuk terus berkembang dan meraih lebih banyak kesuksesan di tahun-tahun mendatang.