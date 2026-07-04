Haitham Hassan: Kami mengalami kesulitan saat melawan Australia... dan kami akan merayakannya sebelum menghadapi Argentina

Haitham Hassan, pemain tim nasional Mesir, mengungkapkan kebahagiaannya setelah timnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, berkat kemenangan atas Australia melalui adu penalti 4-2 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1.

Hassan mengatakan dalam pernyataannya kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA): “Sejujurnya, ini sungguh luar biasa. Mengetahui bahwa hari ini Anda telah membuat 120 juta orang di Mesir bahagia, dan bahwa perayaan akan meramaikan seluruh negeri, sungguh perasaan yang luar biasa.”

Ia menambahkan: “Mengetahui bahwa kamu telah memberikan kebahagiaan kepada begitu banyak orang membuatmu juga merasa bahagia. Menurutku ini adalah hari yang sempurna. Kami sedang berada di puncak kebahagiaan, dan kami sudah tidak sabar untuk merayakannya di ruang ganti, lalu kami berharap akan menemukan banyak orang Mesir yang menanti kami di hotel. Hari ini akan menjadi hari perayaan.”

Tim Mesir mengalami pertandingan yang rumit; meskipun unggul secara teknis, mereka harus melalui adu penalti untuk menentukan pemenang, yang digambarkan Hassan dengan mengatakan: “Jujur saja, itu adalah pertandingan yang penuh emosi. Kami unggul lebih dulu, lalu mereka berhasil menyamakan kedudukan. Kedua tim memiliki peluang, dan pada akhirnya, semua orang tahu bahwa adu penalti berarti lolos atau tersingkir. Tekanan sangat besar, tetapi alhamdulillah kami berhasil menang. Kami telah mencatatkan nama kami dalam sejarah Mesir. Ini adalah hari yang sempurna bagi kami.”

Mengenai pertandingan berikutnya Firaun melawan Argentina di babak 16 besar, Hassan berkomentar: “Saat ini kami hanya memikirkan perayaan, karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk merayakan, dan sekarang saatnya merayakan. Setelah itu kami akan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya melawan lawan kami berikutnya, tetapi saat ini kami sangat bahagia.”

Pertandingan Mesir berikutnya melawan Argentina, juara dunia, akan berlangsung di babak 16 besar pada 7 Juli di Atlanta Stadium.