Setelah malam gila yang menyaksikan undian Liga Champions Eropa, Persatuan Sepak Bola Eropa "UEFA" kembali menyulut suasana, di mana pada hari Jumat ini digelar undian fase liga untuk turnamen Liga Europa.

Undian ini menegaskan bahwa edisi musim ini tidak akan mengenal jalan menuju pertarungan mudah, sebab menjebak raksasa-raksasa benua dalam bentrokan dini yang akan menggambarkan wajah persaingan gelar sejak jornada pertama.

Bintang Mesir hadir

Seperti biasa, jejak Mesir tidak absen dari ajang Eropa ini. Sorotan akan tertuju kepada bintang muda Mesir Haitham Hassan, yang baru saja pindah ke barisan Celtic Skotlandia selama bursa transfer musim panas ini, dan yang bersiap menjalani pengalaman pertamanya di kancah benua dengan kostum raksasa Skotlandia tersebut.

Undian menghasilkan jalur yang sulit dan menarik bagi tim Celtic, di mana mereka akan menjalani delapan pertandingan menghadapi berbagai mazhab sepak bola, yang datang sebagai berikut: Olympique Marseille, Benfica, Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Celta Vigo, Omonia, Besiktas, dan Torino.

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Jadwal padat yang memadukan pengalaman Eropa dari raksasa seperti Marseille, Benfica, dan Besiktas, dengan ambisi tim-tim yang mendambakan kejutan, hal yang menempatkan Haitham Hassan dan rekan-rekannya di hadapan tantangan nyata untuk membuktikan kemampuan mereka bersaing dan merebut tiket menuju babak gugur.