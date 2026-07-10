Hafiz Draji: Prancis memang pantas lolos... sedangkan Maroko gagal mengulangi prestasinya

Jurnalis Aljazair Hafiz Daraji menegaskan bahwa tim nasional Prancis layak lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tim nasional Maroko, sambil menyoroti penampilan gemilang kiper Yassine Bono.

Timnas Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0, melalui gol-gol yang dicetak oleh Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, dalam pertandingan perempat final yang berlangsung Kamis malam di Boston.

Melalui akunnya di platform "Facebook", Daraji menyoroti bahwa timnas Maroko “gagal mengulangi prestasi sebelumnya di Piala Dunia 2022”.

Jurnalis asal Aljazair tersebut merujuk pada prestasi bersejarah "Singa Atlas" yang berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia lalu sebagai tim Arab dan Afrika pertama.

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Draji juga tidak lupa memuji Yassine Bounou, terutama pada babak pertama, saat ia berhasil menahan tendangan penalti dari Mbappé.

Jurnalis Aljazair tersebut menutup pembicaraannya dengan menyampaikan pesan kepada para pendukung Maroko, dengan mengatakan, “Semoga lebih beruntung bagi para pendukung Maroko dan tim nasionalnya yang telah meraih hasil terbaik di antara negara-negara Arab dan Afrika pada Piala Dunia ini.”

Perlu diingat bahwa timnas Prancis akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Belgia dan Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam ini.