Hafiz Daraji: Mesir tidak akan diizinkan menghalangi Messi untuk melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia

Komentator Aljazair, Hafiz Daraji, berpendapat bahwa tim nasional Mesir mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan kepala tegak, setelah kekalahan dramatis dari Argentina, sambil menegaskan bahwa perbedaan kualitas tidak diukur dari nama-nama pemain, melainkan dari penampilan di lapangan.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia setelah mengalami kekalahan dengan skenario yang gila-gilaan melawan juara bertahan Argentina dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang diwarnai banyak kontroversi wasit, Selasa malam ini, di Stadion Atalanta, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Tim Firaun sempat unggul lebih dulu dengan dua gol pada menit ke-15 dan ke-67, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, sementara Cristian Romero mencetak gol pertama Argentina pada menit ke-79, lalu Lionel Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-84.

Pada menit ke-90+2, Enzo Fernández mencetak gol penentu kemenangan bagi “La Tango”, membawa Argentina melaju ke perempat final Piala Dunia, dan kini akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Kolombia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini.

Dragi menulis melalui halaman resmi Facebook-nya: “Hidup Mesir… Terlepas dari kemampuan dan impianmu, tentu tidak mudah bagi Mesir untuk mengeliminasi juara dunia dan menghalangi Lionel Messi melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia.”

Komentator dari jaringan saluran “BeIN Sports” itu menambahkan: “Namun, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa para Firaun tampil sebagai pria sejati di atas lapangan, dan menampilkan pertandingan heroik yang akan tetap terukir dalam ingatan sepak bola Mesir.”

Ia melanjutkan: “Mesir tersingkir dari turnamen ini, namun mereka keluar dengan kepala tegak, setelah memaksa dunia untuk menghormati mereka, dan membuktikan bahwa perbedaan di antara para raksasa tidak diukur dari nama-nama besar, melainkan dari apa yang ditampilkan di atas lapangan hijau.”

Dan ia menyimpulkan: “Salut untuk Mesir dan para pemainnya… Mereka telah memenangkan hati jutaan orang, meskipun gagal lolos ke babak berikutnya.”



