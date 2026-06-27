Hafiz Daraji mengisyaratkan adanya kecurangan di Piala Dunia... Apa yang dimaksudnya?

Jurnalis Aljazair Hafiz Daraji mengisyaratkan adanya dugaan pengaturan skor dalam pertandingan Piala Dunia 2026, namun ia tidak melontarkan tuduhan spesifik terhadap tim nasional mana pun.

Beberapa laporan media menyebutkan bahwa sistem baru turnamen ini, yang melibatkan 48 tim dan lolosnya tim-tim peringkat ketiga terbaik, telah memperumit perhitungan dan memicu perdebatan mengenai kemungkinan adanya pengaturan skor.

Melalui akun Facebook-nya, Draji menulis, “Tampaknya penyelenggaraan pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup pada waktu yang bersamaan tidak mencegah, dan tidak akan mencegah, munculnya skenario-skenario yang kontroversial bagi banyak tim, bahkan saya tidak akan mengatakan hal lain.”

Jurnalis Aljazair tersebut menyoroti bahwa posisi timnas Aljazair membuatnya terhindar dari kontroversi, karena nasib mereka masih berada di tangan mereka sendiri menjelang putaran terakhir babak penyisihan grup.

Ia menjelaskan, “Yang terbaik adalah nasibmu di Piala Dunia ada di tanganmu sendiri, bukan di kaki orang lain. Timnas Aljazair tidak perlu menunggu hasil pertandingan lawan; kemenangan atau bahkan hasil imbang melawan Austria sudah cukup untuk memastikan lolos ke babak kedua, dan menentukan tiketnya melalui usaha di lapangan.”

Timnas Aljazair akan menghadapi timnas Austria dini hari Minggu besok dalam pertandingan ketiga Grup 10, yang merupakan laga penentu bagi kedua tim karena keduanya sama-sama mengoleksi 3 poin dengan keunggulan selisih gol di pihak tim Eropa.

Timnas Aljazair cukup meraih kemenangan untuk lolos ke babak kedua sebagai runner-up di belakang Argentina, atau bermain imbang untuk lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Perlu diingat bahwa timnas Aljazair pernah menjadi korban salah satu konspirasi terbesar dalam sejarah Piala Dunia 1982, ketika Austria—lawan mereka berikutnya—bersekongkol dengan Jerman Barat untuk menghasilkan hasil yang menyingkirkan Les Verts dari babak grup, dalam insiden yang dikenal sebagai “Skandal Gijón”, merujuk pada kota yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut.