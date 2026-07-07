Hafiz Daraji memberikan penghormatan kepada Hossam Hassan melalui pesan yang penuh semangat

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menunjukkan solidaritasnya melalui pesan-pesan yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penderitaan rakyat Palestina yang berada di bawah penjajahan, dengan menyampaikan pesan-pesan yang penuh semangat kepada dunia menjelang pertandingan bersejarah melawan Argentina, Selasa malam ini, dalam babak 16 besar Piala Dunia Sepak Bola yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Hafiz Daraji, komentator asal Aljazair di saluran “BeIN Sports”, memuji pernyataan pelatih Mesir tersebut, dengan mengatakan: “Pernyataan pelatih timnas Mesir mengenai Palestina dan penderitaan rakyatnya patut diapresiasi, dan hal ini juga patut diapresiasi bagi rakyat Mesir yang tak pernah melupakan isu Palestina, sebagaimana halnya semua bangsa merdeka di dunia yang tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan solidaritas, rasa sakit, dan kepedihan mereka terhadap apa yang dialami rakyat Palestina. Bravo, Kapten.”

Hossam Hassan sebelumnya mengatakan dalam konferensi pers pada Senin malam: “Jika ada orang di dunia ini yang tidak merasakan penderitaan rakyat Palestina, maka dia bukanlah manusia. Seharusnya setiap orang dari negara mana pun di dunia—baik Eropa, Amerika, Arab, atau dari mana pun—merasakan apa yang terjadi pada rakyat Palestina.”

Pelatih asal Mesir itu menambahkan dalam pesan kemanusiaan yang menyentuh: “Ketika seekor hewan menderita, lembaga-lembaga perlindungan hewan akan bergerak untuk membelanya, apalagi rakyat Palestina yang hidup di jalanan, sementara kita tinggal di rumah, makan, berpakaian, dan menjalani kehidupan yang luar biasa.”

Hossam Hassan menegaskan: “Ini memalukan bagi seluruh dunia dan memalukan bagi para pembuat keputusan yang membiarkan sesama manusia seperti kita berada dalam keadaan seperti ini,” dalam pesan keras yang ditujukan kepada komunitas internasional yang berdiam diri terhadap apa yang terjadi di Gaza.

Pelatih Tim Nasional Mesir itu menyoroti bahwa “masyarakat Amerika dan Eropa tidak bersuara dan tidak peduli terhadap kematian 3 atau 4 ribu warga di Gaza akibat serangan roket, sementara ketika seekor anjing di jalanan disakiti, mereka menuntut agar pelaku diadili,” sebagai kritik tajam terhadap standar ganda yang diterapkan Barat dalam menangani isu Palestina.

Hossam Hassan pun bertanya dalam pesan kecamannya: “Bagaimana dengan mereka yang setiap hari membunuh orang-orang tak bersalah di Gaza dengan roket?”, seraya menuntut pertanggungjawaban para pelaku pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

Hossam Hassan mengakhiri pesannya yang tegas dengan mengatakan: “Rakyat Palestina di Gaza hidup tanpa rumah, tanpa tempat berlindung, tanpa air, dan tanpa makanan. Kami menginginkan kehidupan dan keadilan bagi mereka. Sama seperti FIFA yang menggaungkan slogan-slogan yang menuntut keadilan, kita harus menuntut kehidupan bagi mereka,” merujuk pada kontradiksi antara slogan-slogan FIFA tentang keadilan dan keheningannya terhadap apa yang terjadi di Palestina.

Pelatih timnas Mesir tersebut sebelumnya telah mendedikasikan kemenangan atas Australia di babak 32 besar untuk rakyat Mesir dan Palestina, sambil memuji pemandangan warga Gaza yang menyaksikan pertandingan Mesir di Piala Dunia 2026 di tengah kondisi yang sangat sulit; pemandangan mengharukan yang menunjukkan keteguhan rakyat Palestina dalam mempertahankan kehidupan meskipun tengah menderita.