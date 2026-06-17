Hafiz Daraji: Apa yang dinikmati Messi di Argentina tidak bisa ditemukan Ronaldo bersama Portugal

Komentator asal Aljazair, Hafiz Daraji, membandingkan situasi dua bintang besar, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dengan tim nasional masing-masing negara.

Dalam komentarnya mengenai pertandingan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, yang disiarkan melalui saluran "BeIN Sports", ia mengatakan bahwa para pemain tim Eropa tersebut gagal mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo.

Ia melanjutkan: “Apa yang dimiliki Messi di Argentina tidak dimiliki Ronaldo di Portugal.”

Ia menambahkan: “Portugal memiliki generasi yang luar biasa dalam 15 tahun terakhir, namun tidak memiliki tradisi seperti tim-tim besar. Argentina telah meraih gelar Piala Dunia tiga kali dan selalu bersaing untuk merebut gelar tersebut.”

Draghi menambahkan: “Messi bermain di tim yang selalu bersaing, memiliki budaya dan tradisi tim-tim besar, serta selalu menjadi kandidat kuat untuk memenangkan gelar di setiap turnamen yang diikutinya.”

Ia melanjutkan: “Di Argentina, Messi mendapat dukungan dari media dan suporter serta tim yang kuat, hal-hal yang tidak ditemukan Ronaldo di Portugal.”

Perlu diingat bahwa Portugal terjebak dalam hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, sebuah hasil yang mengecewakan bagi para pendukung tim Eropa tersebut.

Di sisi lain, Messi memimpin Argentina meraih kemenangan atas Aljazair dengan skor 3-0, di mana ia sendiri mencetak ketiga gol tersebut.