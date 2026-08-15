Komentator olahraga asal Aljazair, Hafidz Deraji, mengkritik kepindahan pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, ke klub Turki Trabzonspor. Menurutnya, sang pemain masih bisa melanjutkan karier di level tertinggi dan memilih klub yang lebih mampu memenuhi ambisi teknisnya, mengingat status yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di lapangan-lapangan Eropa.

Dalam komentarnya di "Facebook" seusai penampilan perdana Salah bersama Trabzonspor, Deraji berkata, "Sayang sekali." Ia menambahkan bahwa bintang Mesir itu masih mampu bertahan beberapa tahun lagi di level kompetisi tertinggi, dan menilai bahwa kepindahan ke klub Turki sebesar Galatasaray atau Fenerbahce akan memberinya persaingan yang lebih ketat, tekanan yang lebih besar, serta kehadiran di Eropa yang lebih jelas.

Komentator asal Aljazair itu berpendapat bahwa pilihan Trabzonspor, meski memiliki nilai finansial dan basis suporter yang besar, secara teknis menurutnya tidak sepadan dengan status yang telah dikukuhkan Salah sepanjang kariernya bersama Liverpool, yang menempatkannya di antara bintang sepak bola dunia paling menonjol.

Pernyataan Deraji muncul seusai laga pertama Trabzonspor di Liga Turki musim ini melawan Kasimpasa, yang berakhir imbang 1-1, dan menandai keikutsertaan Salah untuk pertama kalinya dengan seragam klub barunya, setelah ia masuk ke lapangan pada menit ke-59.

Kendati melontarkan kritik terhadap keputusan kepindahannya, komentator asal Aljazair itu menegaskan bahwa Salah tidak kehilangan pesonanya, namun ia menilai bahwa bintang Mesir tersebut bisa saja mengambil pilihan berbeda yang memberinya tantangan teknis lebih besar pada fase mendatang dalam kariernya.

Kepindahan Salah ke Trabzonspor menyita perhatian luas, mengingat nilai besar yang dimiliki sang pemain setelah bertahun-tahun gemilang bersama Liverpool, sehingga setiap langkah baru dalam kariernya menjadi bahan pantauan dan perdebatan di kalangan suporter, kritikus, dan komentator olahraga.