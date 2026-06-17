Hadir namun tak terlihat... Kongo merusak rekor Ronaldo dan Portugal di Piala Dunia

Pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia, saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Timnas Portugal bermain imbang 1-1 dengan timnas Kongo dalam pertandingan yang digelar hari Rabu ini, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Ronaldo hanya menyentuh bola sebanyak 25 kali sepanjang pertandingan.

Ini menjadi pertandingan dengan sentuhan bola paling sedikit yang dilakukan “Roket Madeira” bersama timnas Portugal dalam turnamen besar saat bermain selama 90 menit penuh.

Bintang Portugal itu hanya melepaskan 3 tembakan sepanjang pertandingan, semuanya melebar dari tiang gawang dan mistar, sehingga ia gagal mencetak gol di turnamen besar untuk pertandingan kesepuluh berturut-turut.

Penampilan Ronaldo tercermin pada timnas Portugal yang hanya melepaskan 7 tembakan ke gawang Kongo, angka terendah dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sejajar dengan pertandingannya melawan Korea Selatan pada tahun 2002.