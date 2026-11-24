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Real Madrid semakin dekat menuntaskan urusan penting terkait masa depan salah satu bintang utamanya. Klub telah membuat kemajuan besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak Jude Bellingham, sebuah langkah yang menunjukkan tekad manajemen untuk mempertahankan gelandang asal Inggris itu dalam proyek tim selama bertahun-tahun dan mengamankan jasanya hingga 2031.

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Surat kabar “The Athletic” mengungkapkan bahwa negosiasi antara Real Madrid dan Bellingham telah memasuki tahap lanjut. Kesepakatan diperkirakan akan tercapai dan memberi sang pemain kontrak baru yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola Eropa. Gajinya akan mendekati penghasilan rekan setimnya asal Brasil, Vinicius Junior, sementara Kylian Mbappe tetap menjadi pemain bergaji tertinggi di skuad Los Blancos.

Bellingham, yang berusia 23 tahun, saat ini menerima sekitar 15 juta euro per tahun setelah dipotong pajak berdasarkan kontraknya yang berlaku hingga Juni 2029.

Real Madrid mulai bergerak untuk merevisi klausul kontraknya sejak September lalu. Klub menyadari pentingnya sang pemain dalam skuad dan ingin menghargai kontribusinya sejak bergabung dengan tim melalui perpanjangan kontrak selama dua tahun tambahan.

Gaji barunya diperkirakan akan mendekati penghasilan Vinicius, yang pada musim panas lalu menerima sekitar 600 ribu euro bersih per pekan. Hal itu mencerminkan status yang kini diemban Bellingham di Real Madrid setelah menjelma menjadi salah satu pilar utama tim.

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Langkah ini tidak hanya berlaku untuk pemain asal Inggris tersebut, tetapi merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengamankan masa depan para pemain kunci dengan kontrak jangka panjang.

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Dalam kerangka itu, Real Madrid terus melanjutkan negosiasi untuk memperbarui kontrak pemain asal Uruguay, Fede Valverde, setelah baru-baru ini berhasil memastikan masa depan pemain asal Turki, Arda Guler, dan pemain asal Prancis, Aurelien Tchouameni, dengan kontrak hingga 2032.

Langkah-langkah ini menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan kerangka inti skuad dan menghindari urusan kontrak yang rumit terkait pemain-pemain yang menjadi bagian sentral dari rencananya untuk musim-musim mendatang.

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Bellingham tampil impresif musim ini dengan mencetak enam gol dan mempertahankan tempatnya di starting XI di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, yang baru-baru ini menyebutnya sebagai pemain yang unik.

Meski ada kemungkinan ia diistirahatkan saat menghadapi PSV Eindhoven dari Belanda pada laga Liga Champions yang dijadwalkan berlangsung Selasa, Bellingham mendapat pujian dari rekan setimnya asal Belgia, Thibaut Courtois, yang menilainya sebagai contoh pemain yang selalu memiliki hasrat untuk menang.

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Courtois mengatakan bahwa Bellingham sangat berambisi meraih kemenangan dan tidak menyembunyikan kemarahannya ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Ia menambahkan bahwa Bellingham adalah pemimpin di lapangan, memiliki mentalitas luar biasa, dan mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu tim. Menurutnya, Real Madrid membutuhkan pemain dengan semangat seperti itu, seraya menegaskan bahwa antusiasme sang gelandang dan hasratnya meraih kemenangan merupakan nilai penting bagi tim, terutama dalam laga-laga yang menuntut karakter kuat.

Kiper asal Belgia itu juga menyoroti kemampuan fisik Bellingham meski usianya masih muda. Ia menjelaskan bahwa Bellingham memiliki energi besar yang membuatnya mampu terus berlari dalam waktu lama, dan lawan kesulitan merebut bola darinya saat ia melaju membawa bola. Courtois juga menyinggung perhatian Bellingham terhadap latihan dan kerja di pusat kebugaran, seraya menilai bahwa kesiapan fisiknya berdampak langsung pada performa tim dan Real Madrid tampil lebih baik ketika pemain asal Inggris itu berada dalam kondisi terbaiknya.