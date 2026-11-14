Hadiah untuk Libya dan peluang bagi Tunisia: Uganda tahan Botswana di kualifikasi Piala Afrika

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Timnas Uganda bermain imbang 1-1 melawan Botswana dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Sabtu ini di Stadion Kota Hoima, dalam rangka laga pekan ketiga Grup Delapan kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Tuan rumah menyia-nyiakan peluang memperkuat posisi mereka di puncak klasemen, setelah hanya meraih satu poin meski sempat unggul di awal pertandingan, sementara Botswana meraih hasil imbang berharga di kandang lawan, yang kembali mengubah peta persaingan perebutan tiket lolos.

Timnas Uganda memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang intens, berupaya mencetak gol cepat yang bisa memberi mereka keunggulan, sementara Botswana mengandalkan soliditas pertahanan dan mencoba meredam gelombang serangan tuan rumah.

Organisasi pertahanan tim tamu tidak bertahan lama menghadapi upaya-upaya Uganda, namun tuan rumah gagal memanfaatkan keunggulan serangan mereka, sehingga memberi lawan kesempatan untuk kembali ke dalam irama pertandingan.

Timnas Botswana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-30 melalui Lusika Ratshukodu, yang dengan sukses menuntaskan serangan terorganisasi yang berawal dari bola mati, sehingga mengembalikan pertandingan ke titik awal.

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Gol tersebut memberi tim tamu dorongan penting untuk melanjutkan laga dengan percaya diri, setelah mereka memanfaatkan salah satu peluang terorganisasi, alih-alih sekadar bertahan menghadapi tekanan timnas Uganda yang kehilangan keunggulan unggul lebih dulu.

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Timnas Uganda menerima pukulan telak lima menit sebelum berakhirnya babak pertama, setelah penjaga gawang mereka, Denis Onyango, terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera pada betis.

Tim pelatih menurunkan Kingdom Osaki sebagai gantinya, sehingga kiper pengganti itu menuntaskan pertandingan pada momen yang krusial, sementara tuan rumah tidak mampu merebut kembali keunggulan sebelum turun minum, dan babak pertama pun berakhir imbang dengan skor satu gol untuk masing-masing tim.

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Memasuki babak kedua, timnas Uganda melanjutkan upaya serangannya mencari gol kedua yang bisa memberi mereka tiga poin, dan nyaris mencapai tujuannya pada menit ke-60.

Bugiri ikut membangun peluang yang menjanjikan, namun ia terlambat mengoper bola kepada rekannya, Bobosi Byaruhanga, yang berada dalam posisi tepat untuk mencetak gol, sebelum upaya itu berakhir dengan tembakan Byaruhanga yang melenceng jauh dari gawang, sehingga peluang penting bagi tuan rumah pun sia-sia.

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Pada menit-menit akhir, timnas Uganda meningkatkan tekanan serangan dalam upaya memastikan kemenangan, namun mereka berbenturan dengan rapatnya pertahanan terorganisasi Botswana, yang menyulitkan mereka menembus lini pertahanan dan mencapai gawang.

Tim tamu tetap disiplin hingga peluit akhir, sehingga menjaga hasil imbang dan meraih satu poin di kandang lawan, sementara Uganda kehilangan kesempatan meraih kemenangan yang bisa memberi mereka keunggulan lebih besar di puncak klasemen grup.

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Dengan hasil ini, timnas Uganda menambah koleksi poin menjadi 5 poin di puncak Grup Delapan, sementara poin Botswana mencapai 3 poin di posisi ketiga, setelah meraih hasil imbang dalam tiga pertandingannya.

Hasil tersebut menguntungkan timnas Libya, pemilik empat poin, menyusul kemenangan mereka atas Tunisia (yang memiliki dua poin) dengan skor dua gol tanpa balas, kemarin Jumat, di mana mereka kini memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dan merebut tiket lolos kedua, setelah Uganda memastikan lolos sebagai salah satu negara tuan rumah turnamen.