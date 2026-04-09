"Hadiah terindah".. Motsepe menanggapi tuntutan pemerintah Senegal untuk menyelidiki korupsi di CAF

Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), menanggapi tuntutan pemerintah Senegal untuk membuka penyelidikan internasional yang luas guna mengungkap korupsi di dalam konfederasi kontinental.

Menyusul keputusan Komite Banding CAF yang memberikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Maroko meski tim nasional Senegal menang di atas lapangan, dengan alasan para pemain Lions of Teranga meninggalkan lapangan, pemerintah Senegal menuntut penyelidikan internasional atas dugaan korupsi para pejabat di dalam CAF.

Kemarin, Rabu, Motsepe melakukan kunjungan resmi ke Senegal dengan tujuan meredakan situasi di sana, serta menegaskan bahwa CAF tidak memihak satu pihak dengan mengorbankan pihak lain dalam kasus final Afrika, yang putusannya ditunggu dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Dalam kunjungannya, Motsepe berkata dalam konferensi pers, "Saya akan menyambut penyelidikan apa pun terkait potensi korupsi di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga independen. Bahkan, saya mendorong itu. Kami akan bekerja sama sepenuhnya."

Motsepe menjelaskan perlunya menerapkan kebijakan "tanpa toleransi sama sekali" terhadap korupsi, seraya menekankan bahwa pertempuran ini melampaui sepak bola.

Ia melanjutkan, "Kita tidak bisa memberi anak-anak kita kesan bahwa kesuksesan dalam hidup membutuhkan korupsi. Harus ada kebijakan tanpa toleransi sama sekali."

Ia menambahkan, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk masa depan sepak bola Afrika, dengan mengatakan, "Ini adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk sepak bola Afrika. Bukan sekadar membicarakan korupsi, tetapi turun tangan serta menetapkan undang-undang yang diperlukan dan menerapkannya."

Meski terbuka demikian, Motsepe tetap pada posisinya terkait sengketa antara Senegal dan Maroko, dan menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau keberpihakan terhadap negara Afrika mana pun atas negara lainnya.

Pejabat asal Afrika Selatan itu menyatakan, "Tidak ada negara yang akan diperlakukan lebih baik daripada yang lain, pernah. Itu tidak akan terjadi."

Terlepas dari ketegangan, Motsepe menyatakan keinginan untuk meredakan situasi dan memperkuat persatuan, dengan mengatakan, "Kami yakin bahwa pengalaman-pengalaman ini akan membuat kami lebih bersatu di antara 54 negara Afrika."