Kekasih bek asal Argentina Marcos Senesi mengungkap hadiah istimewa yang diberikan bintang Lionel Messi kepada seluruh pemain timnas Argentina beberapa hari sebelum final Piala Dunia, dalam sebuah gestur yang mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas tim tersebut sepanjang perjalanan menuju gelar juara dunia.

Kelsey Rose Bowers, kekasih Senesi sekaligus pesepak bola wanita asal Inggris, mengunggah sebuah video melalui akunnya di media sosial, yang memperlihatkan set mate rancangan khusus yang diterima sang bek dari kapten timnas Argentina.

Bowers tampil dalam video mengenakan jersey timnas Argentina, sembari memperlihatkan sebuah tas berwarna cokelat yang membawa logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, gambar Piala Dunia, serta nama "Marcos Senesi" yang tercetak di atasnya, seraya berkata: "Aku ingin memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang benar-benar luar biasa, kalian pasti akan menyukainya. Ini adalah tas pribadi yang dimenangkan Marcos di turnamen tersebut, dan namanya tertulis di atasnya."

Hadiah dengan sentuhan personal

Bowers menjelaskan bahwa hadiah tersebut berasal dari Messi untuk seluruh pemain, di mana tas itu berisi termos Stanley berwarna emas (wadah termal mewah untuk air panas dari merek Stanley yang terkenal) yang membawa logo merek dagang milik sang kapten Tango, di samping wadah mate (bejana tradisional untuk meminum mate), sebungkus daun yerba mate (dedaunan kering yang digunakan dalam menyiapkan minuman mate), serta sedotan logam (pipa logam khusus dengan penyaring di ujungnya untuk meminum mate) yang dilengkapi sendok terpadu.

Kekasih Senesi itu mengungkapkan bahwa sang bek memberikan set tersebut kepadanya untuk disimpan dengan aman dan dibawa ke Miami, tempatnya tinggal saat ini.

Video itu dengan cepat menyebar luas di platform media sosial, mengungkap salah satu detail tersembunyi dari dalam timnas Argentina setelah penobatan mereka sebagai juara Piala Dunia, di mana Messi menggunakan wadah mate sebagai simbol salah satu kebiasaan Argentina yang paling representatif, yang menyatukan para pemain dalam sebuah ritual harian yang memperkuat ikatan dan keakraban di antara mereka.