Espanyol menerima pukulan berat di lini pertahanan menjelang laga melawan Real Madrid, setelah dipastikan absennya bek asal Uruguay mereka, Leandro Cabrera, dari pertandingan yang dinanti antara kedua tim tersebut, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang, akibat hukuman larangan bertanding yang tertunda dari musim lalu.

Berdasarkan yang ditegaskan klub Espanyol, Cabrera mulai menjalani hukuman larangan bertanding yang dijatuhkan kepadanya terkait insiden yang terjadi dalam laga timnya melawan Getafe musim lalu, setelah ia memukul layar teknologi wasit video pembantu "VAR" seusai pertandingan berakhir, sesuai dengan apa yang tercantum dalam laporan wasit, sehingga ia dijatuhi larangan bertanding selama 3 pertandingan.

Absennya Cabrera dari laga terakhir melawan Levante sempat menimbulkan keheranan, setelah namanya muncul dalam daftar tim pada pagi hari sebelum akhirnya dicoret dari susunan pemain utama beberapa menit sebelum kick-off pertandingan, tanpa adanya indikasi sebelumnya bahwa ia mengalami cedera.

Espanyol menjelaskan bahwa klub mengajukan banding atas hukuman tersebut hingga saat-saat terakhir, dalam upaya menunda pelaksanaannya, tetapi banding tersebut tidak mengubah keputusan, sehingga bek asal Uruguay itu absen dari laga melawan Levante, di mana Espanyol meraih kemenangan pertama mereka di Liga Spanyol, dan ia juga akan absen, kecuali terjadi kejutan, dari laga melawan Real Madrid mendatang.

Pelatih Manolo mengandalkan Riedel di samping Unai Nunez di jantung pertahanan saat menghadapi Levante, dan duet itu tampil bagus, memanfaatkan lini serang Levante yang tidak memberikan ancaman nyata bagi gawang Dmitrovic, tetapi ujian Espanyol berikutnya akan sangat berbeda menghadapi kekuatan serang Real Madrid.

Pentingnya absennya Cabrera saat melawan Real Madrid semakin berlipat ganda, mengingat tim Ibu Kota memiliki lini serang yang dipimpin Kylian Mbappe, sementara bek asal Uruguay itu merupakan salah satu elemen paling berpengalaman di lini pertahanan Espanyol, dan telah menjalani banyak laga menghadapi tim-tim papan atas.