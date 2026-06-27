Hadiah istimewa dan pesan yang menentukan... Mustafa Shubair membuka hatinya setelah lolos ke babak selanjutnya

Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, mengungkapkan kebahagiaannya atas hasil imbang melawan Iran dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir bermain imbang 1-1 dengan timnas Iran pada pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup, sehingga mengakhiri perjalanan mereka di grup tersebut di posisi kedua dengan raihan lima poin, di bawah timnas Belgia yang memuncaki klasemen, yang memiliki jumlah poin yang sama namun unggul dalam selisih gol.

Dengan hasil ini, timnas Mesir akan berhadapan dengan timnas Australia, yang menempati posisi kedua di Grup 4, dalam babak 32 besar.

Mustafa Shubair mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran "BeIN Sports": "Alhamdulillah, ini adalah pertandingan yang sangat sulit melawan tim nasional Iran. Saya persembahkan penyelamatan penalti ini kepada ayah saya, Ahmed Shubair, dan ibu saya."

Shubair berhasil menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mehdi Taremi, penyerang timnas Iran, sehingga mengulangi prestasi Essam El-Hadary yang juga menggagalkan tendangan penalti di Piala Dunia 2018.

Ia menambahkan: “Menit-menit terakhir pertandingan sangat sulit, terutama karena kami tidak mengetahui hasil pertandingan lainnya, dan kami tidak memperhitungkan kemungkinan lolos sebagai runner-up, namun pada akhirnya apa yang Allah tentukan bagi kami adalah yang terbaik.”

Ia melanjutkan: “Kami telah berjuang keras sepanjang pertandingan, dan alhamdulillah Allah memberkati kami, terutama di menit-menit terakhir yang sulit, serta di tengah cedera yang dialami sejumlah pemain.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Kami akan mempelajari tim nasional Australia dengan saksama, karena keberhasilannya lolos ke babak ini membuktikan bahwa mereka adalah tim yang layak dihormati. Mulai besok, kami akan mulai mempersiapkan diri menghadapi mereka sebaik mungkin.”