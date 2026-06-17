Hadiah dari Afrika... Kegagalan Portugal memberi Maroko posisi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya

Tim nasional Maroko mencatatkan peringkat terbaik dalam sejarahnya di peringkat FIFA, setelah untuk sementara melompat ke peringkat keenam dunia berkat hasil imbang Portugal 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Hasil imbang antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo tersebut mengakibatkan timnas Portugal kehilangan sejumlah poin penting dalam peringkat langsung, sehingga turun ke peringkat ketujuh dunia, sementara Maroko naik ke peringkat keenam untuk sementara.

Timnas Maroko saat ini mengoleksi 1.755,62 poin, sedangkan Portugal 1.755,09 poin, dengan selisih tipis yang tidak lebih dari 0,53 poin antara kedua tim.

Portugal awalnya memasuki turnamen ini sebagai tim peringkat kelima dunia, namun harus membayar mahal akibat kekalahannya dari lawan yang peringkatnya lebih rendah, sehingga kehilangan 12,76 poin dan turun dua peringkat sekaligus, sementara Brasil juga memanfaatkan situasi ini untuk naik ke peringkat kelima.

Di sisi lain, Maroko memasuki Piala Dunia dengan menempati peringkat ketujuh dunia dalam peringkat resmi terbaru yang dirilis oleh FIFA pada 11 Juni lalu, yang merupakan peringkat terbaik yang pernah diraih tim nasional tersebut sepanjang sejarah.

Adapun kenaikan sementara ke peringkat keenam merupakan pencapaian baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, yang menegaskan kelanjutan tren kenaikan yang dimulai sejak pencapaian bersejarah ke semifinal Piala Dunia 2022, kemudian kemenangan secara de facto di Piala Afrika 2025 (sambil menunggu keputusan akhir dari Pengadilan CAS).

Meskipun demikian, peringkat keenam ini masih belum resmi, karena FIFA baru akan menetapkan peringkat akhir setelah semua pertandingan internasional yang diakui selesai, dengan peringkat resmi berikutnya akan dirilis pada 20 Juli, setelah berakhirnya Piala Dunia.

Timnas Maroko memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan hasil imbang berharga 1-1 melawan Brasil, setelah menampilkan salah satu penampilan terbaik di babak pertama.

Ismail Saibari membawa "Singa Atlas" unggul terlebih dahulu sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk timnas Brasil, dalam pertandingan yang mendapat pujian luas dari media internasional.

Timnas Maroko bersiap menghadapi Skotlandia pada babak kedua Jumat mendatang, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan bertanding melawan Haiti pada 24 Juni.

Hasil positif dalam dua pertandingan mendatang akan memberi pasukan asuhan pelatih Mohamed Wahbi peluang nyata untuk mempertahankan posisinya saat ini atau bahkan meningkatkan peringkatnya di klasemen dunia.

Selain itu, timnas Maroko terus mempertahankan posisinya sebagai tim Afrika dengan peringkat tertinggi.