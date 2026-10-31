"Hadiah besar"... Mourinho menyindir jadwal pertandingan dan menegaskan sikapnya soal Trent Alexander-Arnold

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, melontarkan serangkaian pernyataan menarik jelang laga yang dinanti kontra Racing Santander, yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion El Sardinero, dalam rangkaian pertandingan pekan kesebelas Liga Spanyol, menyinggung sejumlah isu panas di dalam tim, terutama masa depan Trent Alexander-Arnold, sifat keputusan-keputusan taktisnya, serta keberatannya atas padatnya jadwal pertandingan dan beruntunnya laga di luar kandang.

Mourinho berbicara dalam konferensi pers khusus pertandingan ini mengenai kabar terkait kemungkinan Trent mempertimbangkan untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang, menegaskan bahwa keputusan-keputusan taktisnya selalu bertolak dari kepentingan tim, sekalipun menimbulkan perasaan negatif pada sebagian pemain.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Pertama, ini menyakitkan. Saya tidak suka memicu perasaan negatif di antara para pemain, justru saya lebih suka perasaan positif yang mendominasi. Jelas saya tidak suka membangun tim yang memiliki dua pemain di setiap posisi, lalu saya terpaksa menurunkan pemain ketiga, tetapi ada hal-hal yang lebih penting daripada perasaan ini, yaitu kepentingan tim pada saat itu."

Ia menambahkan: "Saya melihat bahwa sudah waktunya melakukan perubahan di lini tengah dan menurunkan Valverde, dan pikiran saya tertuju pada kepentingan tim, bukan pada perhitungan para pemain. Dan ketika saya menjelaskan kepada Trent dan Dumfries bahwa keputusan itu tidak ditujukan untuk menyerang salah satu dari mereka, melainkan demi melayani tim, saya menerima reaksi positif dari keduanya."

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Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, semua akan mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam pertandingan. Valverde tidak akan tampil sebagai starter besok, tetapi salah satu pemain lain akan bermain sejak awal. Dan pada pertandingan melawan Barcelona, saya menurunkan Dumfries karena kondisi tertentu, sementara Trent bermain beberapa menit, dan saya rasa tidak satu pun dari mereka akan meminta saya untuk melepasnya."

Mourinho melanjutkan pembicaraannya dengan menyinggung sulitnya musim ini, di tengah padatnya pertandingan, menumpuknya kartu, kelelahan, dan cedera, seraya berkata: "Dengan semua kondisi ini, semua akan mendapatkan kesempatan mereka pada akhirnya, dan saya rasa saya tidak akan menghadapi situasi serupa sepanjang musim."

Mourinho menanggapi tuduhan defensif

Mengenai penilaiannya terhadap gaya kepelatihannya selama bertahun-tahun terakhir, dan apakah ia menjadi lebih berani atau masih cenderung bersikap defensif, Mourinho menjawab sambil tertawa: "Saya menjadi lebih tenang, dalam arti saya tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Kritik tidak lagi memengaruhi saya, dan jika mereka bilang saya melakukan ini atau itu di Barcelona, saya tidak lagi mempercayai kisah-kisah itu."

Ia menambahkan: "Terus terang, saya masih percaya bahwa jasa atas apa yang diraih di Barcelona kembali kepada para pemain. Dan jika saya meninggalkan sebuah pertandingan dengan perasaan bahwa saya berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu, saya sangat bahagia. Tetapi saya menjadi benar-benar tenang, saya tidak lebih berani maupun kurang berani dari sebelumnya."

Pelatih Real Madrid itu menjelaskan bahwa citranya sebagai pelatih defensif tidak berubah sebesar yang dikira sebagian orang, dengan merujuk pada angka-angka ofensif yang diraih timnya pada salah satu periodenya terdahulu, seraya berkata: "Pelatih defensif seperti saya di awal karier adalah orang yang sama yang memimpin sebuah tim meraih 100 poin dan mencetak 120 gol atau lebih. Dan saya berharap bisa meraih jumlah poin dan gol yang sama pada musim ini."

Mourinho menegaskan bahwa hal paling menonjol yang berubah dalam karakter kepelatihannya adalah kesediaannya menerima ide-ide baru, dan tidak berpegang pada keputusannya hanya demi mempertahankannya, seraya menambahkan: "Yang membedakan saya adalah bahwa saya tidak keras kepala. Saya terbuka untuk mempelajari dan menarik kesimpulan dari apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya diskusikan. Dan terkadang ini bukan sekadar soal mendengarkan, melainkan mencoba merasakan apa yang ditunjukkan para pemain di dalam lapangan. Itu saja."

Ia menutup pembicaraannya mengenai filosofi kepelatihannya dengan berkata: "Saya tenang, dan saya ingin tim saya juga tenang, persis seperti yang saya sukai."

Jadwal pertandingan memancing kemarahan Mourinho

Terkait bahaya menjalani sejumlah besar pertandingan di luar kandang Real Madrid selama periode ini, Mourinho tidak menyembunyikan kekesalannya atas kondisi yang dihadapi timnya, menegaskan bahwa bermain di luar kandang memunculkan tantangan tambahan, terutama di tengah dukungan suporter yang diperoleh para lawan.

Ia berkata: "Jelas bahwa hal ini sulit, karena setiap pertandingan membawa bahayanya sendiri, baik kami bermain di kandang maupun di luar kandang. Tetapi wajar jika kami memperhitungkan suporter tim lawan saat kami menjalani pertandingan di luar kandang kami, karena para lawan merasa lebih nyaman dengan kehadiran suporter mereka di belakang mereka."

Ia menambahkan: "Racing adalah tim yang belum kalah di kandangnya, dan ketika kami bertandang ke Athena, AEK Athena sudah akan menjalani laga derbi melawan Panathinaikos besok, sehingga mereka bisa saja tiba di pertandingan kami dalam kondisi moral tinggi atau tengah melewati krisis."

Ia melanjutkan: "Setelah menjalani pertandingan hari Rabu dan tiba pada pagi hari Kamis, kesulitan-kesulitan yang kami pahami dengan baik pun menumpuk. Ini akan sangat sulit, tetapi di sinilah muncul kemampuan kami untuk beradaptasi dan keinginan kami untuk menyikapi kondisi dengan cerdas."

Mourinho tidak berhenti pada sulitnya perjalanan, tetapi juga mengkritik tekanan jadwal pertandingan, menganggap bahwa timnya mengalami kondisi luar biasa akibat perubahan jadwal laga, seraya berkata: "Saya rasa kami menghadapi situasi yang hampir unik, dengan menjalani empat pertandingan beruntun di luar kandang kami."

Ia menutup pernyataannya dengan nada sinis terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi, seraya berkata: "Terkait jadwal pertandingan, seharusnya kami bermain kemarin lalu hari ini, dan seharusnya juga kami menghadapi Valencia pada hari Minggu alih-alih Sabtu. Mereka memadatkan jadwal dua hari, dan 3 pertandingan dijadwalkan dalam 7 hari. Ini hadiah besar yang mereka berikan kepada kami, entah dari La Liga atau stasiun-stasiun televisi, saya tidak tahu, tetapi ini hadiah yang harus kami terima."