Sekilas, sanksi larangan bermain empat pertandingan yang menimpa bintang Real Madrid, Vinicius Junior, termasuk laga El Clasico melawan Barcelona, mungkin terlihat seperti kabar bencana bagi pelatih Jose Mourinho. Namun, berdasarkan data yang ada saat ini, hal itu justru bisa menjadi titik balik positif pada musim Los Blancos yang sejauh ini masih naik-turun.

Vinicius sedang melalui periode penurunan performa, bahkan mungkin yang terburuk sejak ia bergabung dengan Real Madrid, terutama karena kini ia dinilai sebagai salah satu bintang utama tim. Cukup disebutkan bahwa ia hanya mencetak satu gol dalam 10 pertandingan yang dijalaninya di La Liga dan Liga Champions.

Dampak sanksi?

Mourinho tetap memainkan Vinicius saat menghadapi Roma pada Rabu kemarin dengan harapan bintang Brasil itu menjawab sanksi larangan bermainnya di atas lapangan, sanksi yang diumumkan hanya sekitar dua jam sebelum sepak mula pertandingan.

Meski tidak bisa dipastikan bahwa pengumuman sanksi sebelum pertandingan memengaruhi Vinicius secara mental, penampilannya jelas tidak memberikan jawaban yang diharapkan, dan justru menambah pertanyaan soal kemampuannya mengembalikan level yang selama ini dikenal pada musim-musim sebelumnya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Winger Brasil itu menjadi salah satu pemain terburuk Real Madrid dalam laga melawan Roma. Dalam 59 menit yang dijalaninya, ia tidak melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang, hanya menyentuh bola 22 kali, dan kehilangan bola enam kali, menurut statistik Sofascore.

Semua itu ditambah dengan kesalahannya yang langsung berbuah gol bagi Roma, setelah ia mencoba mengirim bola dengan tumit, tetapi bola justru sampai ke Donyell Malen, yang memanfaatkan situasi tersebut dalam serangan yang berujung gol kedua tuan rumah.

Dan setelah Real Madrid tertinggal 1-3 ketika pertandingan memasuki jam pertama, wajar jika Mourinho bergerak dan menarik Vinicius keluar untuk memberikan darah segar di lini depan.

Apakah Mourinho mulai kehilangan kepercayaan pada Vinicius?

Ini bukan kali pertama Mourinho menarik Vinicius sebelum setengah jam terakhir pertandingan, sebab hal serupa juga terjadi pada laga derbi melawan Atletico Madrid, ketika tim sedang tertinggal.

Di antara laga Atletico Madrid dan Roma, ada situasi lain berupa pencoretan Vinicius dari susunan pemain utama saat melawan Villarreal dan masuk sebagai pemain pengganti, pertandingan di mana ia justru diusir keluar. Semua situasi ini menunjukkan bahwa pelatih Portugal itu mulai memikirkan Real Madrid tanpa pemain Brasil tersebut.

Mourinho mungkin telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan Vinicius untuk mengembalikan levelnya, di tengah kesulitan yang dialami pemain itu dan ketidakmampuannya tampil sesuai harapan setelah mendapat lebih dari satu kesempatan.

Namun hal terburuk dari malam Vinicius bukanlah penampilan yang pucat atau kesalahan yang berujung gol, melainkan reaksi pemain Brasil itu saat digantikan. Ia menunjukkan keheranan dan mendatangi Mourinho untuk memprotes keputusannya, padahal pelatih Portugal itu telah beberapa kali memberinya perlakuan istimewa dengan mengorbankan pemain lain yang sebenarnya layak mendapat kesempatan tersebut.

Titik balik

Tingkah laku Vinicius di dalam dan di luar lapangan cukup untuk mengubah sikap Mourinho yang selama ini mendukungnya, meski pernyataan-pernyataannya di media menunjukkan sebaliknya, terutama karena keluarnya pemain Brasil itu menjadi titik balik yang menguntungkan Los Blancos dan memberi mereka kemenangan dramatis, yang mungkin tidak akan terwujud jika ia tetap berada di lapangan.

Sebab pemain pengganti asal Brasil, Endrick, tampil mencolok dalam setengah jam yang dijalaninya, mampu menciptakan ancaman sejak menit-menit pertama, dan menutup penampilannya dengan satu gol serta satu assist yang berkontribusi pada kebangkitan tim.

Tidak mungkin ini hanya kebetulan, bahwa penampilan Real Madrid berubah sedemikian drastis setelah Vinicius keluar, dan sepertinya Mourinho menyadari hal itu.

Bagaimana Real Madrid memanfaatkan sanksi Vinicius?

Takdir berkehendak bahwa absennya Vinicius dari empat pertandingan Real Madrid berikutnya di La Liga menjadi sesuatu yang bersifat wajib berdasarkan keputusan sanksi yang dikeluarkan Komite Kompetisi Federasi Sepakbola Spanyol pada Rabu kemarin. Sanksi itu sepenuhnya ditanggung oleh pemain Brasil tersebut sendiri, setelah tingkah laku anehnya pada laga Villarreal, baik ketika menarik rambut Saliba maupun memprotes keputusan hakim pertandingan.

Vinicius akan absen pada laga melawan Sevilla, Barcelona, Racing Santander, dan Valencia di La Liga secara berurutan. Namun di antara empat pertandingan tersebut terdapat dua laga melawan Leipzig dan AEK Athena di Liga Champions yang masih bisa diikuti pemain Brasil itu jika Mourinho memutuskan demikian.

Absennya Vinicius akan membuka pintu bagi pelatih Portugal itu untuk memanfaatkan elemen-elemen baru di lini serang, dan mungkin menata ulang lini depan.

Skenario pertama adalah mengandalkan Yan Diomande, pemilik status transfer termahal, setelah bintang Pantai Gading itu mulai memantapkan posisinya di susunan pemain utama dalam dua pertandingan, yang pertama justru dengan mengorbankan Vinicius sendiri saat melawan Villarreal.

Mourinho juga bisa memberi penghargaan kepada Endrick setelah penampilan mengejutkannya melawan Roma, di mana kedua pihak akan memperoleh manfaat dari dorongan moral luar biasa setelah malam di Roma.

Mourinho juga mungkin menemukan peluang untuk menambah menit bermain pemain seperti Brahim Diaz, yang tampil gemilang pada laga pembuka melawan Inter Milan, atau Arda Guler, yang hari ini berada di luar susunan pemain utama sebelum masuk dan menciptakan dua gol dalam remontada.

Skenario terakhir bisa menyaksikan Kylian Mbappe bergeser ke sisi sayap untuk mengisi posisi Vinicius, seperti yang ia lakukan di bawah arahan Zinedine Zidane di timnas Prancis sebelum mengalami cedera, dengan memainkan Carlos Espi di posisi ujung tombak setelah pemain muda Spanyol itu membuktikan kelayakannya setiap kali Mourinho mengandalkannya.