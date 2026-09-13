Hadiah berharga untuk trio Barcelona dalam tahap pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or

Penghargaan Ballon d'Or, yang akan diberikan pada 26 Oktober di London, telah memasuki tahap pemungutan suara setelah majalah "France Football" dan Uni Sepakbola Eropa mengumumkan daftar tiga puluh nominasi pada Selasa lalu.

Panel juri terdiri dari 100 jurnalis spesialis dari 100 negara terbaik dalam peringkat FIFA. Batas akhir pemungutan suara adalah pada Senin 28 September ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengatakan: "Dengan demikian, hasil pertandingan-pertandingan yang tersisa mungkin memengaruhi para pemilih, meskipun penampilan yang diraih tim pada musim lalu, yang dimahkotai dengan kemenangan Spanyol di Piala Dunia, adalah kriteria utama."

Oleh karena itu, para juara dunia, Lamine Yamal, Rodri, dan Pau Cubarsi, dapat memanfaatkan tiga pertandingan mendatang bersama Barcelona melawan Levante (hari ini), Racing (Rabu 16 September), dan Sevilla (Sabtu 19 September) untuk meraih lebih banyak suara.

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Tiga kriteria pemungutan suara Ballon d'Or

Kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara Ballon d'Or sangat jelas: pertama, penampilan individu yang bersifat menentukan dan mengagumkan; kedua, hasil kolektif dan gelar yang diraih bersama klub dan tim nasional; dan ketiga, keunggulan dan permainan yang bersih.

Pertandingan Inggris melawan Spanyol di UEFA Nations League di Stadion Wembley pada Sabtu 26 September, digelar dalam waktu yang sangat sempit, karena berlangsung hanya 48 jam sebelum penutupan pemungutan suara.