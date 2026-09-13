Messi memuncaki daftar top skor Liga Amerika secara tunggal dengan koleksi 19 gol, unggul atas pemain Kroasia Petar Musa, penyerang Dallas, yang memiliki 18 gol, setelah menjebol gawang Nashville pada Sabtu malam/Minggu dini hari, namun Inter Miami harus puas dengan hasil imbang (2-2) dalam laga puncak antara para pemuncak klasemen Wilayah Timur.

Kandidat peraih Ballon d'Or untuk kesembilan kalinya itu telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada akhir Agustus lalu, tetapi di usia 39 tahun ia terus tampil dengan level yang istimewa di Liga Amerika.

Menghadapi Nashville, Messi membawa Inter Miami unggul (2-1) lewat tendangan melengkung dengan kaki kirinya pada menit ke-62.

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Terkait hal itu, pelatih sementara Inter Miami, Guillermo Hoyos, mengatakan: "Tuhan menganugerahkan bakat ini kepadanya. Dia (Messi) adalah pemain dengan tipe yang unik. Tak ada penggantinya."

Messi juga dua kali membentur tiang gawang, pada menit ke-50 dan ke-77, dan golnya tidak cukup untuk memberikan Inter Miami tiga poin, karena lawan menyamakan kedudukan pada waktu tambahan babak kedua.

B.J. Callaghan, pelatih Nashville, mengatakan: "Ini adalah pertandingan berkualitas tinggi, antara dua tim yang sangat bagus yang bertarung tanpa ampun."

Nashville, pemuncak Wilayah Timur dengan koleksi 54 poin, mempertahankan selisih 9 poin atas Inter Miami yang menempati posisi kedua.

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Lionel Messi telah mencetak 17 gol dalam 14 pertandingan melawan Nashville di berbagai ajang, menjadikan tim itu sebagai yang paling banyak kebobolan oleh golnya di Amerika Serikat, menurut surat kabar "L'Équipe"Prancis.

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